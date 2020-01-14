Bài văn tả chị gái cùng pha 'bẻ lái' bất ngờ của nam sinh lớp 2 khiến người đọc cười ngất

Xã hội 14/01/2020 16:43

Bài văn hài hước cùng những pha "bẻ lái" bất ngờ khi tả chị gái của nam sinh lớp 2 thu hút sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền bài văn hài hước với nội dung "tả chị gái" của một học sinh lớp 2 khiến người đọc không thể nhịn cười.

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Bài văn hài hước tả chị gái của nam sinh lớp 2 - Ảnh: FB

Cụ thể, cậu bé học lớp 2 viết:

"Nhà em có hai chị em. Chị em tên là Quỳnh Chi. Chị em năm nay 10 tuổi, học lớp 5. Ở nhà, em gọi chị là chị Nghé. Chị hơi mập và cao hơn em 1 chút thôi. Chị có khuôn mặt dài giống bố chứ không tròn như mặt mẹ. Chị rất điệu, hay soi gương. Vì sợ béo nên chị hay nhảy và bơi. 

Chị rất ghê gớm, đanh đá, vì mỗi khi em mượn tẩy của chị, chị lại bảo: 'Tự đi mà kiếm tẩy'. Em mách mẹ, mẹ nói: 'Sao con không cho mượn tẩy', chị lại cho em mượn luôn. Chị hay bắt nạt em nhưng đối với mẹ chị lại hiền, chắc chị sợ mẹ. Mỗi khi chị đi sinh nhật bạn về, chị lại đem bánh kẹo về cho em. Dù chị ghê gớm cỡ nào, em vẫn yêu chị vì chị là chị của em".

Lời văn thật thà cùng những pha "bẻ lái" bất ngờ của cậu học trò gây ấn tượng mạnh với người đọc. Bé trai có vẻ rất quan tâm đến chị gái nên mới biết chị điệu, hay soi gương, có sở thích là nhảy và bơi. Tuy đanh đá và hay bắt nạt em, cô chị vẫn rất yêu thương và quan tâm đến em mình. Bên cạnh đó, nhiều người khen nam sinh lớp 2 có nét chữ khá đẹp, trông rõ ràng và mạch lạc.

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận hài hước của cư dân mạng: "Yêu chị thì không được nói chị mập đâu nha, con gái không thích điều này"; "Toang rồi cậu em ơi, dám kêu chị mập hả, tối về sẽ biết tay nha"; "Kiểu này thì sẽ không được mượn tẩy dài dài luôn nhé"; "Đọc mấy bài văn của học sinh tiểu học mắc cười muốn xỉu luôn á"...

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