Mẹ 'hạn hán lời' sau khi đọc bài văn tả thành viên trong gia đình của con trai

Xã hội 10/01/2020 11:36

Bài văn hài hước của cậu bé lớp 2 khiến người mẹ cạn lời, còn dân mạng lại khen đáng yêu hết nấc.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền bài văn hài hước "tả thành viên trong gia đình" của một học sinh lớp 2 khiến ai nấy không thể nhịn cười. Chính mẹ của cậu bé cũng đăng bài văn của con lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Bài thi học kỳ của con trai lớp 2 đây. Hết nói".

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Bài văn hài hước của cậu bé lớp 2 khiến dân mạng thích thú - Ảnh: FB

Cụ thể, cậu bé này viết: "Gia đình em gồm 5 người. Em yêu nhất là anh. Anh cho em đi xem phim. Anh cho em đi chơi. Anh cho em đi lên công ty mẹ. Anh cho em đi sang nhà bà ngoại. Anh cho em xem hài. Anh cho em đọc truyện. Anh cho em xem phim hay. Anh cho em đi mua đồ".

Bài văn mắc lỗi cấu trúc khi bị lặp từ "anh cho em" nhiều lần. Thế nhưng đáng chú ý hơn hết là thái độ thật như đếm của bé trai 8 tuổi. 

Hình ảnh gây bão mạng và nhận về nhiều bình luận tích cực của cư dân mạng: "Đọc mà cười xỉu. Mỗi lần coi mấy bài văn của học sinh tiểu học lại cười hơn xem hài nữa"; "Cậu bé tả thực thế còn gì nữa. Chứ đọc văn mẫu rồi chép ra thì đâu phải cảm nhận riêng nữa đâu"; "Con tôi làm văn tả lớp em. Kết quả là nó liệt kê tên tất cả các bạn trong lớp rồi kết luận em rất yêu lớp em. Thế là xong, tôi cũng cạn lời luôn"; "Con mình làm văn tả mẹ thì nó nói mẹ rất hung dữ, hay tính toán, không cho ba tiền tiêu xài. Đọc mà vừa tức vừa buồn cười luôn á"...

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Làm văn miêu tả, nam sinh lớp 4 'bóc phốt' cả bố lẫn bác hàng xóm khiến người đọc cười không nhặt được mồm

Bài văn tả bác hàng xóm của học sinh lớp 4 vừa chân thực vừa sống động khiến người đọc không thể nhịn cười.

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