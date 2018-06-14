Đừng mãi nghe các cặp đôi bóc phốt nhau, hãy xem clip này để thấy ngoài kia vẫn có tình yêu đẹp

Xã hội 14/06/2018 16:55

Nhiều bạn trẻ rơi vào cảnh “sợ yêu” vì trên mạng xã hội hàng ngày xuất hiện hàng loạt clip đánh ghen, chia tay đòi quà... Thế nhưng đó chỉ là một phần trong cuộc sống, vì đâu đó vẫn còn nhiều câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích.

Chỉ vỏn vẹn 15 giây nhưng đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông chống gậy nắm tay bà cụ đi trên đường đã thu hút được hơn 4 triệu view sau chưa đầy ba ngày.

Clip được một trang fanpage nổi tiếng đăng tải kèm theo dòng caption đơn giản nhưng lại khiến trái tim nhiều cô gái rung động: “Sau này mình cùng nắm tay nhau như vậy anh nhé”.

Khi yêu, ai cũng muốn tìm được một người yêu thương mình hết lòng, cùng nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời. Tình yêu, hai tiếng đơn giản nhưng có thể mang lại sức mạnh to lớn giúp chúng ta vượt qua bao nhiêu giông bão, khó khăn của cuộc sống.

Đừng mãi nghe các cặp đôi bóc phốt nhau, hãy xem clip này để thấy ngoài kia vẫn có tình yêu đẹp - Ảnh 1

Đừng mãi nghe các cặp đôi bóc phốt nhau, hãy xem clip này để thấy ngoài kia vẫn có tình yêu đẹp - Ảnh 2
Hình ảnh ông bà cụ thong thả nắm tay nhau đi trên đường khiến không ít người ngưỡng mộ - Ảnh Facebook

Thời nay, nhiều người cho rằng tình yêu đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Họ nghĩ tình yêu đã bị con người lợi dụng để vụ lợi. Chính vì vậy, để có được chuyện tình đẹp như ông bà cụ trên là điều không hề dễ dàng.

“Hiếm lắm mới có được một cặp vợ chồng già như vậy còn thời buổi này cặp bồ đánh ghen thì nhiều. Nhất là mấy gã hễ có đứa nào xinh xinh ngang qua là liếc lia lịa không rời mắt trong khi vợ đi bên cạnh”, M.B chua chát.

Đừng mãi nghe các cặp đôi bóc phốt nhau, hãy xem clip này để thấy ngoài kia vẫn có tình yêu đẹp - Ảnh 3
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

“Sau này nếu có chồng, mỗi lần mua áo tôi sẽ mua thêm một cái size to hơn và giống y như cái tôi mua cho chồng tôi mặc. Cứ hễ mở tủ quần áo ra là thấy áo đôi của vợ chồng tôi”, B.G tưởng tượng về một tương lai hạnh phúc với chồng của mình.

“Như thế này biết bao người mơ ước, có những cặp vợ chồng cứ nghĩ mình hạnh phúc lắm nhưng cũng có lúc lại xem nhau như kẻ thù”, R.T bình luận.

“Đời người chỉ cần có thế, tại sao phải năm lần bảy lượt đổi người yêu mọi người nhỉ? Hay số một nhỏ hơn số hai nên họ mới thế”, T.H thắc mắc.

Giữa hàng nghìn cặp đôi bóc phốt nhau trên mạng, có một tình yêu bình dị, đáng ngưỡng mộ thế này đây

Giữa hàng nghìn cặp đôi bóc phốt nhau trên mạng, có một tình yêu bình dị, đáng ngưỡng mộ thế này đây

Mỗi ngày, trên mạng xã hội xuất hiện không ít bài viết bóc phốt người yêu, từ việc đi chơi chỉ mang một ít tiền đến việc gương mặt chẳng xinh như trên Facebook khiến cư dân mạng ngán ngẩm. Thế nhưng đâu đó vẫn có những câu chuyện tình yêu đẹp được nhiều người ngưỡng mộ như cặp đôi trong clip dưới đây.

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