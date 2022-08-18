Dũng cảm lao ra biển cứu nhóm du khách bị sóng cuốn, một người đàn ông không may tử vong vì kiệt sức

Xã hội 18/08/2022 09:41

Nghe tiếng kêu cứu, anh Thái ngay lập tức lao xuống biển ứng cứu. Tuy nhiên khi vào đến bờ, anh Thái đã kiệt sức và được mọi người đưa vào bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, sáng 18/8, ông Võ Thành Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Phú Quốc (Kiên Giang) xác nhận, nơi này vừa tiếp nhận cấp cứu ông Nguyễn Văn Thái (56 tuổi, ngụ TP. Phú Quốc) bị đuối nước sau khi nỗ lực cứu nhóm du khách tắm biển.

Cụ thể, trước đó, chiều muộn ngày 17/8, tại khu vực biển Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, có 5 du khách đang tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa (trong đó có 3 người lớn và 2 trẻ em). Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người đứng trên bờ đã lao xuống biển để cứu người, trong đó có ông Thái khi bơi ra chỗ các nạn nhân, do sóng lớn liên tục dồn dập khiến ông Thái bị đuối sức, dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông Th. không qua khỏi. 

Dũng cảm lao ra biển cứu nhóm du khách bị sóng cuốn, một người đàn ông không may tử vong vì kiệt sức - Ảnh 1
Người dân địa phương tham gia cứu hộ đưa nhóm 5 du khách vào bờ an toàn - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, anh Đỗ Duy Dũng (34 tuổi), cũng là một người dân địa phương, lấy thuyền thúng bơi ra ứng cứu, tiếp cận hỗ trợ anh Thái đưa các nạn nhân lên thuyền thúng.

Em Trần Văn Phong - học sinh lớp 11 Trường THPT Nông Cống 3 (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), đang đi du lịch ở Phú Quốc thấy 1 bé gái bị nước cuốn ra xa nên bơi ra cứu được nạn nhân vào bờ an toàn.

Theo người dân địa phương, vào mùa nam các bãi biển phía tây của đảo Phú Quốc thường có sóng lớn. Mặc dù đã được cảnh báo nhưng hầu như năm nào cũng có vài vụ đuối nước xảy ra.

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Phát hiện cháu T. dưới bể bơi, người lớn tức tốc đưa cháu đến Trạm Y tế phường Nghi Thu cấp cứu nhưng cháu đã tử vong.

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