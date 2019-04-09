Theo kết quả điều tra ban đầu, Linh và Nguyễn Văn Hậu G. (SN 1990, ngụ xã An Phong, huyện Thanh Bình) sống chung như vợ chồng đã được một thời gian.

Hôm nay (9/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giam hình sự đối tượng Phạm Thị Mai Linh (SN 2001, ngụ xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là chồng hờ của Linh, cả hai có một con nhỏ 2 tuổi.

Lời qua tiếng lại, Linh lấy bình xịt hơi cay xịt và đâm G. dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Linh bỏ trốn và bị bắt giữ tại huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang). Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển lên cơ quan điều tra cấp tỉnh để xử lý theo quy định pháp luật.

Gần đây cả hai thường xuyên xích mích, tranh cãi to tiếng, Linh bỏ về nhà cha mẹ ruột. Đến khoảng 10 giờ ngày 8/4, G. đến nhà cha mẹ Linh để thăm con 2 tuổi thì cả hai tiếp tục xảy ra mâu thuẫn.

Thời gian gần đây đã xảy ra không ít vụ án mạng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm khiến dư luận xã hội bàng hoàng. Điển hình như vụ việc cô gái sinh năm 1996 bị người yêu dùng dao chọc tiết lợn đâm tử vong ở Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 ngày 1/4, Chu Văn Hùng (SN 1991, quê xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên) dùng dao bầu đâm chị Đặng Thu Hằng (SN 1996, quê xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) tử vong.

Gây án xong, Hùng dùng dao cắt cổ tay và cổ mình, đồng thời uống thuốc diệt cỏ với mục đích tự sát. Phát hiện sự việc, người dân đưa Hùng vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet

Theo chính quyền địa phương, Hùng sống lương thiện, chưa có tiền án tiền sự, không gây gổ hay xích mích với ai. Việc Hùng gây trọng án khiến mọi người vô cùng bàng hoàng.

Hùng đã có vợ và có một con gái. Cách đây vài năm, vợ Hùng đi Canada và từ đó đến nay không liên lạc về nhà. Vợ chồng Hùng chưa ly hôn. Trong thời gian làm việc ở khu công nghiệp, Hùng quen biết và có quan hệ tình cảm với chị Hằng.

Chị Hằng là con lớn trong gia đình thuần nông. Học xong cấp 3 nạn nhân vào làm ở khu công nghiệp Vsip và có quan hệ tình cảm với Hùng khoảng 3 năm nay.

Sau khi cơ quan công an hoàn tất thủ tục pháp lý, thi thể chị Hằng đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.