Đối tượng bị vây đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ em: Dân làng tiết lộ quá khứ bất hảo

Xã hội 04/05/2018 15:53

Bà M. (mẹ Phương) kể, bà không hề biết chuyện con trai bị đánh đập vì nghi bắt cóc. Khi mọi chuyện lan truyền trên mạng xã hội, vài người họ hàng trông thấy đã kể lại cho bà M. nghe khiến bà vô cùng đau xót. 

Liên quan đến vụ việc đối tượng Trần Văn Phương (39 tuổi, trú thôn Lôi Xá, xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) bị người dân thôn Khúc (xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) vây đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ em, người dân địa phương nơi Phương ở đã tiết lộ quá khứ của đối tượng này.

Đối tượng bị vây đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ em: Dân làng tiết lộ quá khứ bất hảo - Ảnh 1
Người đàn ông bị dân vây đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh: Saostar

Theo dân làng, Trần Văn Phương đã có 2 tiền án về tội trộm cắp, mới ra tù được khoảng 2 năm. Từ ngày đi tù về, Phương sống khá kín đáo, không có xích mích hay gây ra chuyện gì. Thời gian gần đây, Phương thường xuyên vắng nhà do lái xe chở khách đi các tỉnh. Thời gian đầu sau khi rời trại giam, Phương làm việc cho một công ty vận tải trên địa bàn nhưng do thu nhập không ổn định nên người này vay mượn họ hàng rồi mua xe để tự lái taxi.

Bà M. (mẹ Phương) kể, bà không hề biết chuyện con trai bị đánh đập vì nghi bắt cóc. Khi mọi chuyện lan truyền trên mạng xã hội, vài người họ hàng trông thấy đã kể lại cho bà M. nghe khiến bà vô cùng đau xót. 

"Sáng nay, có mấy đứa cháu trong nhà mang điện thoại bảo tôi xem cái hình ảnh nó bị người dân vây đánh nặng lắm, nhưng tôi không dám nhìn vì nếu nhìn chắc tôi không chịu được", bà M. nói.

Đối tượng bị vây đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ em: Dân làng tiết lộ quá khứ bất hảo - Ảnh 2
Hiện trường người dân thôn Khúc vây bắt Phương vì nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh: VOV

Bà M. chia sẻ, từ ngày đi tù về Phương luôn có mặt ở nhà chăm sóc vợ con, hiếm khi nào rời làng xóm. Thời gian gần đây, Phương chạy taxi để kiếm thêm thu nhập, đặc biệt thường chở khách lạ đi Trung Quốc.

Về thông tin Phương sử dụng ma túy, bà M. khẳng định chắc chắn là không có. Bà cũng không tin con mình đã làm chuyện tày đình là bắt cóc trẻ con.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 2/5, một người đàn ông đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BKS 34A 186.xx đến địa bàn xã Phụng Công rồi dừng xe để máy nổ bên ngoài. Sau đó, người này đi vào nhà anh L. và bế cháu bé 9 tuổi con của anh L. đi.

Anh L. đang ngồi chơi bên hàng xóm, phát hiện sự việc liền hô hoán. Người dân quanh đó lao ra giữ lại đứa bé, đồng thời hành hung gã đàn ông lạ mặt.

Nhận được tin báo, Công an xã Phụng Công và Công an huyện Văn Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường can ngăn vụ ẩu đả và đưa chiếc xe ô tô cùng người đàn ông kia lên trụ sở công an xã để làm rõ. 

Sau một ngày làm việc với cơ quan điều tra, anh L. cho biết hiện tình trạng  sức khỏe cũng như tâm lý của con gái mình đã ổn. Sáng 3/5, gia đình đã đưa bé đi khám sức khỏe tổng thể.

"Sự việc xảy ra quá nhanh, may nhà tôi có phúc lớn...", anh L. rùng mình khi nhớ lại vụ việc.

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Sau một ngày làm việc với cơ quan điều tra, anh L. cho biết hiện tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của con gái mình đã ổn. Sáng nay (3/5), gia đình đã đưa bé đi khám sức khỏe tổng thể.

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