Bà M. chia sẻ, từ ngày đi tù về Phương luôn có mặt ở nhà chăm sóc vợ con, hiếm khi nào rời làng xóm. Thời gian gần đây, Phương chạy taxi để kiếm thêm thu nhập, đặc biệt thường chở khách lạ đi Trung Quốc.

Về thông tin Phương sử dụng ma túy, bà M. khẳng định chắc chắn là không có. Bà cũng không tin con mình đã làm chuyện tày đình là bắt cóc trẻ con.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 2/5, một người đàn ông đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BKS 34A 186.xx đến địa bàn xã Phụng Công rồi dừng xe để máy nổ bên ngoài. Sau đó, người này đi vào nhà anh L. và bế cháu bé 9 tuổi con của anh L. đi.

Anh L. đang ngồi chơi bên hàng xóm, phát hiện sự việc liền hô hoán. Người dân quanh đó lao ra giữ lại đứa bé, đồng thời hành hung gã đàn ông lạ mặt.

Nhận được tin báo, Công an xã Phụng Công và Công an huyện Văn Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường can ngăn vụ ẩu đả và đưa chiếc xe ô tô cùng người đàn ông kia lên trụ sở công an xã để làm rõ.

Sau một ngày làm việc với cơ quan điều tra, anh L. cho biết hiện tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của con gái mình đã ổn. Sáng 3/5, gia đình đã đưa bé đi khám sức khỏe tổng thể.

"Sự việc xảy ra quá nhanh, may nhà tôi có phúc lớn...", anh L. rùng mình khi nhớ lại vụ việc.