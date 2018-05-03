Sau một ngày làm việc với cơ quan điều tra, anh L. cho biết hiện tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của con gái mình đã ổn. Sáng nay (3/5), gia đình đã đưa bé đi khám sức khỏe tổng thể.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước vụ việc người đàn ông bị dân vây đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Phụng Công (Văn Giang, Hưng Yên).

Khu vực nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, chiều 2/5, một người đàn ông đi xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios BKS 34A 186.xx đến địa bàn xã Phụng Công rồi dừng xe để máy nổ bên ngoài. Sau đó, người này đi vào nhà anh L. và bế cháu bé 9 tuổi con của anh L. đi.

Anh L. đang ngồi chơi bên hàng xóm, phát hiện sự việc liền hô hoán. Người dân quanh đó lao ra giữ lại đứa bé, đồng thời hành hung gã đàn ông lạ mặt.

Người đàn ông bị dân vây đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ em - Ảnh: Saostar

Nhận được tin báo, Công an xã Phụng Công và Công an huyện Văn Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường can ngăn vụ ẩu đả và đưa chiếc xe ô tô cùng người đàn ông kia lên trụ sở công an xã để làm rõ.

Sau một ngày làm việc với cơ quan điều tra, anh L. cho biết hiện tình trạng sức khỏe cũng như tâm lý của con gái mình đã ổn. Sáng nay (3/5), gia đình đã đưa bé đi khám sức khỏe tổng thể.

"Sự việc xảy ra quá nhanh, may nhà tôi có phúc lớn...", anh L. rùng mình khi nhớ lại vụ việc.

Bà H. (hàng xóm) cho biết: "May quá, chậm 1 tí thôi là nó bắt con bé rồi. Bố con bé là người phát hiện sự việc, sau đó hô lên mọi người mới chạy sang. Do hôm qua trời mưa nên mọi người đều ở nhà, khi ấy người đàn ông lạ mặt kia đã chạy vào xe nhưng có người chặn đầu nên không đi được. Sau đó, 2 người chui vào xe, 2 người giữ ở cánh cửa nên bắt được đối tượng".

Vụ việc đang đươc cơ quan công an huyện Văn Giang điều tra, xử lý.

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