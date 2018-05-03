Suốt nhiều giờ qua, thông tin một người đàn ông lạ mặt bị người dân vây bắt, đánh đập vì nghi bắt cóc trẻ em khiến cư dân mạng xôn xao.

Vào chiều qua (2/5) người dân tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên) đã vây đánh, bắt giữ một người đàn ông lạ mặt vì nghi bắt cóc trẻ em.

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Theo miêu tả của một số người dân địa phương, người đàn ông này rất trẻ, ăn mặc sang trọng đi ô tô có biển số 34A 186.94 đến hỏi mua cây cảnh. Thấy trong nhà chỉ có bé gái 9 tuổi đang chơi một mình, người này bế đứa trẻ ra xe.

Người dân vây bắt, đánh kẻ lạ mặt - Ảnh: Internet

Lúc này người thân của bé ngồi bên hàng xóm nhìn thấy, tri hô mọi người đến vây bắt kẻ lạ mặt. Tại hiện trường, người đàn ông này bị đánh trọng thương, quần áo rách bươm.

Một số nguồn tin cho biết đối tượng tên là T.V.P (sinh năm 1980, quê ở xã Cát Minh, Cẩm Giàng, Hải Dương).

Trao đổi với các cơ quan báo chí, lãnh đạo UBND xác nhận người dân địa phương có đánh, bắt giữ một người đàn ông nghi bắt cóc trẻ em. Hiện vụ việc đang được công an huyện Văn Giang điều tra và làm rõ.

Hải Dương: Bác bỏ tin đồn bắt cóc trẻ em ở Cẩm Giàng Qua xác minh, Công an huyện Cẩm Giàng cho biết không có vụ bắt cóc nào xảy ra như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

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