Người dân địa phương xôn xao trước nghi án hai nạn nhân có quan hệ bất chính. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Liên quan đến vụ việc đôi nam nữ bị cháy bỏng nặng xảy ra ngày 8/5 tại xã Hồng Ca (huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái), đại diện UBND xã Hồng Ca cho biết, anh Nguyễn Duy Sơn (42 tuổi, xã Nghĩa Tâm, Văn Chấn, Yên Bái) nạn nhân trong vụ việc hiện đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia Hà Nội. Theo chính quyền địa phương, anh Sơn là chủ một doanh nghiệp, đã lập gia đình và có hai con.

Trước đó, chị Hà Thị Thủy (34 tuổi, trú tại thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca) người bị cháy cùng anh Sơn cũng đã tử vong do vết bỏng quá nặng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Internet

Khoảng 8 giờ ngày 9/5, người dân thấy nhà của anh Vũ Văn Đường (thôn Bản Cọ) bị cháy nên tiến hành dập lửa, cứu được chị Thủy (vợ anh Đường) và anh Sơn ra ngoài. Cả hai bị bỏng nặng nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại địa phương mọi người xôn xao trước thông tin nghi ngờ hai nạn nhân có quan hệ bất chính. Tuy nhiên thực hư sự việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Tại thời điểm xảy ra vụ án, anh Đường (chồng chị Thủy) đi lấy cá về chợ bán nên không ở nhà. Hàng ngày người chồng đi làm còn chị Thủy ở nhà kinh doanh tạp hóa.

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