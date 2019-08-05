Diện đồ 'ỡm ờ' lại thả rông khi đi shopping, người phụ nữ lộ vòng 1 chảy xệ lắc lư phản cảm

Xã hội 05/08/2019 18:28

Ăn mặc hở hang mà không có áo ngực bên trong, người phụ nữ lộ vòng 1 chảy xệ khiến người đi đường nhức mắt. Đáng nói, người chồng đi bên cạnh lại tỏ ra thản nhiên.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau bức ảnh cô gái trẻ ăn mặc phản cảm ngoài phố thu hút sự quan tâm của nhiều người. Vì quá khó chịu với cách ăn mặc của cô gái, một người đã chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Nếu tôi là người chồng chắc chắn tôi sẽ phát điên".

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Người phụ nữ ăn mặc phản cảm nhưng người chồng mặc kệ và bỏ qua - Ảnh: FB

Hình ảnh cho thấy một cặp vợ chồng đang cùng nhau đi mua sắm trong trung tâm thương mại. Người chồng mặc một chiếc áo thun xanh, quần đùi, đi bên cạnh là người vợ mặc một chiếc váy dây họa tiết hoa hồng, thả tóc xõa và đeo kính.

Đáng nói, chiếc váy hoa của cô vợ chẳng những hở lưng còn khoét rất sâu ở phần nách khiến đôi gò bồng đảo không có đồ bảo hộ của cô lắc lư phản cảm theo mỗi bước chân. Chiếc váy "ỡm ờ" đến độ chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi, người phụ nữ sẽ lộ hàng ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.

Tuy ăn mặc hở hang nhưng người phụ nữ có vẻ rất thản nhiên, không quan tâm đến ánh mắt soi mói, kỳ thị của mọi người xung quanh. Bên cạnh đó, thái độ của người chồng bên cạnh cũng gây chú ý. Người đàn ông rõ ràng biết vợ ăn mặc hở hang nhưng vẫn mặc kệ và bỏ qua.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh đã nhận về hàng chục ngàn bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng Đài Loan. Người chỉ trích cách ăn mặc phản cảm của người phụ nữ, kẻ lại cho rằng mặc đồ thế nào là quyền tự do của mỗi người.

"Quá phản cảm! Không hiểu nghĩ gì mà ăn mặc lố lăng như vậy"; "Anh chồng hay thật đấy"; "Tôi nghĩ cô ta cố tình muốn thu hút sự chú ý mà thôi"; "Chồng cô ta can đảm thật"; "Miễn sao cô ấy không mặc hở hang vào nơi tôn nghiêm là được. Tôi nghĩ ăn mặc là quyền tự do cá nhân"..., dân mạng bình luận.

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Cô nàng đi tập gym mà quên mặc áo lót, vô tư thả rông vòng 1 ngồn ngộn gây nóng mắt. Hiện bức ảnh ăn mặc phản cảm này vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhiệt tình.

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Từ khóa:   hành động phản cảm ăn mặc hở hang

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