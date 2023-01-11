Thời gian vừa qua, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh lớp 12 đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông gây xôn sao dư luận đã tố giác lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận vì cho rằng bệnh viện có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ trong vụ tai nạn liên quan đến con gái mình.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều 11/1, ông Hồ Hoàng Hùng, cha nữ sinh lớp 12 đã tử vong trong vụ tai nạn giao thông gây xôn xao dư luận vừa qua, cho biết, gia đình đã nhận được thông báo của Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng Phòng không - Không quân về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan đến đơn tố giác của gia đình ông đối với cán bộ và nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, thông báo do trung tá Lê Hồng Trình, Thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 ký nêu rõ: Đơn tố giác tội phạm của ông Hồ Hoàng Hùng không thuộc thẩm quyền nên Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không - Không quân chuyển đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận.

Thông báo trên cũng được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 Quân chủng Phòng không - Không quân gửi đến Viện Kiểm sát quân sự khu vực 2 Quân chủng Phòng không - Không quân. Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Thanh Niên Trước đó, theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 1/12/2022, ông Hồ Hoàng Hùng đã có đơn tố giác gửi đến Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Quân chủng Phòng không – Không quân để tố giác tội phạm liên quan đến vụ TNGT khiến con gái ông tử vong vào ngày 28/6/2022 vừa qua.

Cụ thể, ông Hùng tố giác lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cùng với các bác sĩ, kỹ thuật viên khoa Hóa – Vi sinh vì có hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ trong vụ tai nạn liên quan đến con gái ông. Ông Hùng cho biết, ngày 13/7/2022, gia đình được thông báo kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của cháu Hoàng Anh là 0,79g/l máu. Gia đình rất bức xúc vì Hoàng Anh là học sinh giỏi, ngoan hiền, chưa bao giờ sử dụng rượu bia. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đến nhà xin lỗi gia đình nữ sinh vì sai sót trong xét nghiệm nồng độ cồn - Ảnh: Báo Dân Việt Liên quan đến vụ sai sót nói trên, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cũng đã công khai xin lỗi và nhận trách nhiệm trong việc sai sót nói trên. Cơ quan chức năng đã kỷ luật cảnh cáo đối với 3 người (áp dụng theo Nghị định 112 về kỷ luật viên chức), gồm 1 kỹ thuật viên trực tiếp làm xét nghiệm, Trưởng khoa Hóa sinh-Vi sinh và 1 kỹ thuật viên khoa Hóa sinh-Vi sinh, còn lại 2 người khác của khoa Hóa sinh-Vi sinh bị kỷ luật khiển trách. Bệnh viện cũng kỷ luật khiển trách đối với người trực tiếp ký trả kết quả vì người này đã vi phạm lỗi thiếu xem xét duyệt kết quả trả theo quy trình bệnh viện đã ban hành. Bên cạnh đó là nhân viên nhập kết quả đã thiếu kiểm soát không phát hiện ra nồng độ cồn bất thường.

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