Theo thông tin từ Zing, vào ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phát thông báo truy tìm số tài sản trị giá gần 2 tỷ đồng trong vụ án trộm cắp tài sản xảy ra tại biệt thự nhà ca sĩ Hồ Ngọc Hà trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức.

Trước đó, sáng 8/10/2022 người thân của ca sĩ Hồ Ngọc Hà trình báo, biệt thự của gia đình có dấu hiệu bị trộm đột nhập, lấy đi nhiều vòng vàng nữ trang trị giá gần 2 tỷ đồng. Thời điểm biệt thự bị mất trộm, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đang ở nước ngoài. Sau khi nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan và khởi tố vụ án để điều tra.