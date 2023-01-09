Những ngày vừa qua, hình ảnh cho rằng hiệu trưởng một trường mầm non trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) đánh bài ăn tiền cùng các giáo viên khác gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào ngày 9/1, ông Phạm Bạch Đằng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Quận ủy Long Biên, cho biết cơ quan này vừa thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ hình ảnh được cho là bà D., Hiệu trưởng Trường mầm non H.T (P.Bồ Đề, Q.Long Biên, Hà Nội), ngồi đánh bài ăn tiền cùng nhiều giáo viên khác.

“Chúng tôi đang tiến hành thẩm tra, xác minh hình ảnh này. Đoàn kiểm tra cũng đã làm việc với bà D. Dự kiến vài ngày tới sẽ có kết luận chính thức”, ông Đằng nói.

Đoàn kiểm tra hiện đang tiến hành thẩm tra, xác minh các thông tin liên quan. Đoàn đã làm việc với nữ hiệu trưởng này và dự kiến vài ngày tới sẽ có kết luận chính thức.

Hình ảnh được cho là nữ hiệu trưởng trường mầm non ngồi đánh bài ăn tiền - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh được cho là nữ hiệu trưởng một trường mầm non ở quận Long Biên cùng một số giáo viên khác ngồi đánh bài ăn tiền trong khuôn viên trường. Thông tin này sau đó nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ngay khi nhận thông tin liên quan, quận Long Biên đã giao các cơ quan vào cuộc xác minh, làm rõ.

Diễn biến MỚI trong ngày thứ 10 giải cứu bé trai lọt vào trụ bê tông: Chờ thiết bị cứu hộ từ Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp ứng Liên quan đến vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) lọt xuống trụ bê tông sâu khoảng 35m, lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương thực hiện từng bước một để đạt kết quả cuối cùng sớm nhất có thể.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-bien-moi-trong-vu-nu-hieu-truong-o-ha-noi-anh-bai-an-tien-o-ha-noi-544434.html