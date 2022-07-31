Trước đó, ngày 26/7, bé T. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng nặng, sốc, hôn mê, suy tuần hoàn, có rối loạn tiêu hóa.

Sáng 31/7, theo thông tin từ báo VietNamNet, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ về tình trạng bé L.Q.T. (sinh năm 2021, quê huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) - nghi bị bạo hành, đang được cấp cứu tại bệnh viện. “Tình trạng bé đã khá hơn một chút”, lãnh đạo bệnh viện thông tin.

Cũng theo đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ tiếp nhận trẻ nhập viện trong tình trạng bị hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn, tiên lượng rất nặng. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, đặt nội khí quản, bù dịch, dùng thuốc vận mạch và chuyển ngay lên hồi sức cấp cứu.

“Sau 5 ngày cấp cứu, hiện trẻ đã được rút máy thở, có thể tự thở. Chúng tôi đang theo dõi tổn thương, di chứng về thần kinh của bệnh nhi. Dù được rút máy thở nhưng cháu có thể xuất hiện di chứng thần kinh và cần phải theo dõi trong thời gian dài”, đại diện bệnh viện cho biết.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện nhiều bất thường. Cụ thể, hai chân của bé xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, hằn sâu giống như bị trói. Nghi ngờ bé bị bạo hành, bệnh viện đã báo ngay công an. “Chúng tôi đang cố gắng để điều trị và phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc”, lãnh đạo bệnh viện thông tin thêm.

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, ngày 28/7, Công an P.Láng Thượng (Q.Đống Đa) tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi T.Ư về trường hợp cháu L.Q.T. nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị hành hạ.

Vào cuộc xác minh, Công an P.Láng Thượng xác định ngày 21/7, chị Lê Thị Lan H. (28 tuổi, quê tại xã Đức Thọ; mẹ bé T.) thuê Đoàn Diệu Linh (26 tuổi, quê tại P.Chùa Thông, TX.Sơn Tây, Hà Nội) trông nom, chăm sóc bé T. với giá 3 triệu đồng/tháng để lên Bắc Giang làm công nhân. Linh sau đó đưa bé T. về nơi ở tại ngõ 198 Xã Đàn (P.Phương Liên, Q.Đống Đa) để trông nom.

Quá trình ở với Linh, bé T. bị sốt và quấy khóc nên Linh cùng chồng là Hoàng Thế Vũ (28 tuổi, quê tại xã Vạn Thắng, H.Ba Vì, Hà Nội) đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân rồi dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người bé T. Chưa dừng lại, cặp vợ chồng này còn dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng nạn nhân.

Đến ngày 26/7, thấy cháu T. mệt mỏi, khó thở, Linh và Vũ đã đưa cháu đến bệnh viện Nhi T.Ư cấp cứu.

Công an Q.Đống Đa đang làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định.