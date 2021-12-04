Công an TP Thanh Hóa cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo Người Lao Động, trưa ngày 4/12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Cao Thị Mai Hường (SN 1992; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hường là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.

Điểm lại 2 chi tiết gây phẫn nộ được CĐM lan truyền và không ngừng chỉ trích:

Trước đó, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị chủ shop quần áo chửi bới gay gắt, thậm chí còn đánh đập. Lý do dẫn đến sự việc trên là vì chủ cửa hàng phát hiện cô gái ăn trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng tại cửa hàng. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở Thanh Hoá vào ngày 27/11 vừa qua.

1. "Động tay động chân" với trẻ vị thành niên

Trong đoạn clip, một cô gái trẻ mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm che kín mặt đang quỳ dưới sàn nhà liên tục khóc lóc, xin lỗi. Đứng bên cạnh là một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang vẫn liên tục mắng chửi, yêu cầu cởi mũ bảo hiểm để một người khác quay rõ mặt.

Người phụ nữ mắng gắt: "Mi (mày) định trốn à, nên nhớ mi còn chiếc xe máy dựng ngoài kia đấy nhớ. Nào có cởi mũ không. Quay rõ nó cho chị".

Hành động gây phẫn nộ của chủ cửa hàng - Ảnh cắt từ clip

Thấy cô gái không làm theo mà chỉ một mực cúi gằm mặt giữ chặt mũ bảo hiểm và liên tục nức nở xin tha, chủ shop thời trang đã đạp mạnh vào vai, cúi xuống giằng co đòi lột mũ bảo hiểm của cô gái bằng được. Thậm chí, một người phụ nữ trung niên khác cũng xông vào giúp sức cởi mũ bảo hiểm.

Hai "chị đại" shop quần áo còn cầm kéo đe doạ cắt tóc: "Mi có cởi mũ ra hay không, cắt tóc bây giờ. Mi cũng gan thật đấy". Sau đó, người này đã dùng kéo cắt áo trong của cô gái để đe doạ.

2. "Đòi" bồi thường nhưng không khác gì "tống tiền"

Chủ shop đã yêu cầu bồi thường 15 - 30 triệu đồng nếu không sẽ đưa lên công an. "Khi nào khắc phục hậu quả xong tau (tao) nói tiếp. 15 hay 30 triệu tuỳ mi xử lý. 2 hôm nữa không khắc phục tau cho mi lên công an cho mi chừa cái thói 6 ngón đi".

Đoạn tin nhắn được đăng kèm clip trên MXH - Ảnh: Internet

Ngày 30/11, gia đình hai nữ sinh đến shop để đưa tiền cho vợ chồng Hường. Vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình H. xin khắc phục số tiền 10 triệu đồng và được Đình Anh đồng ý. Còn gia đình M. không có tiền nên Hường yêu cầu viết giấy “đơn khất nợ” số tiền 10 triệu đồng.

Mặc dù giá trị của chiếc chân váy chỉ dừng lại ở con số 160.000 đồng nhưng chủ shop lại yêu cầu đến 10-15 triệu, thậm chí còn yêu cầu viết giấy nợ mặc mọi lời năn nỉ từ nữ sinh và gia đình cô gái.