Đệ tử của 'thầy ông nội' đòi bồi thường tiền tỷ vì 'đau đớn thể xác', bức xúc vì 2 năm phải đi khoảng 4,5 thẩm mỹ viện để tìm cách chữa sẹo

Xã hội 04/12/2021 15:33

"Đệ tử ruột" của thầy ông nội tại Tịnh thất Bồng Lai cho hay trong phiên tòa sơ thẩm đã yêu cầu bồi thường "đau đớn về thể xác từ sau vụ ẩu đả cuối năm 2019.

Mới đây, trao đổi với PV Doanh nghiệp và Tiếp thị, Nhị Nguyên - một "đệ tử ruột" của ông Lê Tùng Vân bất ngờ lên tiếng xác nhận sắp "hầu tòa". Tuy nhiên lý do hoàn toàn không liên quan đến những ồn ào về huyết thống gần đây.

Cụ thể, người này cho hay, ngày 29/9/2020, Tòa án huyện Đứс Hòa, tỉnh Long An đã xét xử vụ việc liên quan một nhóm vào Tịnh thất Bồng Lai tìm Diễm My trong đó có người đã ném gạch gây thương tích cho ông Lê Thanh Nhị Nguyên. Tòa đã tuyên bị cáo Châu Vinh Hóa (người tấn công ông Nhị Nguyên) phạm tội cố ý gây thương tích, xử phạt 2 năm tù.

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Đệ tử' của 'thầy ông nội' tiết lộ bị hành hung bằng gạch - Ảnh: Internet

Nhị Nguyên chia sẻ: "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe lẫn tinh thần, tôi là người bị thương trong cuộc ẩu đả đó. Chúng tôi vừa được luật sư thông tin thêm về vụ án.

Về phiên tòa lần này, chúng tôi có thể sẽ mời thêm luật sư biện hộ. Do tình hình dịch bệnh, chỉ những người có tên trong đơn tố cáo mới được tham dự".

Liên quan đến vụ việc trên, Người Lao Động từng đưa tin, thời điểm cuối năm 2019, cha mẹ của cô gái tên Diễm My là ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai (ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) cùng một nhóm người xuống "Tịnh thất Bồng Lai" để tìm con. Vì nghĩ phía "tịnh thất" cố tình giấu Diễm My, nhóm người này sau khi lục tung các phòng đã đập phá tài sản, hành hung một "tu sĩ". 

Sau khi vụ việc xảy ra, phía "tịnh thất" trình báo bị mất khoảng 225 triệu đồng cùng một viên đá nặng 7 kg.

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Nhóm người đến Tịnh thất cuối năm 2019 - Ảnh cắt từ clip

Đến sáng ngày 4/12, tiếp tục trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị, "đệ tử ruột" của thầy ông nội cho hay trong phiên tòa sơ thẩm đã yêu cầu bồi thường "đau đớn về thể xác" 300 triệu đồng, tiền đầu tư cho dự án âm nhạc là 40 triệu đồng, tiền tập luyện thể hình trong vòng 10 năm là 500 triệu đồng, chi phí mổ thẩm mỹ là 100 triệu đồng, tiền không thể biểu diễn nghệ thuật được do mang thẹo cả đời là 1 tỷ đồng" cùng nhiều khoản khác. Số tiền yêu cầu bồi thường lên đến hơn 3 tỷ đồng. 

Nhị Nguyên chia sẻ: "Khi tôi bị thương, cả năm trời đâu có tập luyện được gì. Nếu có tập, tôi cũng không thể "gồng" mạnh được vì điều này sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Sau khi tập luyện 10 năm trời, tôi đi thi là tôi có giải, đang dự tính thi nữa thì lại bị thương. Sự nghiệp của tôi cũng từ đó mà tiêu tan.

Nếu phải tập lại, tôi phải mất thêm 2,3 năm nữa. Khi đó tôi mới có thể "tập lại" người ta. Câu chuyện này không phải ai cũng biết".

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Vết thương trên mặt của 'tu sĩ' sau buổi ẩu đả - Ảnh: Internet

Chia sẻ thêm về vết thương trong vụ ẩu đả, người này tiếp tục cho hay: "Hai năm qua, tôi đã đi khoảng 4,5 thẩm mỹ viện ở TP.HCM để tìm cách chữa sẹo, người ta nói sẹo này chỉ có thể chữa được khoảng 80% thôi. Trước đó, tôi thấy mình có chút may mắn khi là người ăn chay, tập luyện thể dục thể thao nên sức khỏe tốt. Sẹo không lồi, cũng không lõm. Tuy nhiên, "sẹo vẫn là sẹo", nó vẫn nằm trên gương mặt của tôi.

Khi bị ném vào mặt, tôi đã nghĩ trong bụng rằng mình phải mang vết sẹo này mãi mãi. Vì vậy, tôi vẫn giữ quyết định kháng cáo và yêu cầu tòa phải xử hết những vi phạm đó".

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Từ khóa:   Tịnh thất Bồng Lai Nhị Nguyên Thầy ông nội

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