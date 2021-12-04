CĐM tranh cãi kịch liệt xung quanh gia cảnh của cô gái trong vụ chân váy 160.000: Có đang cổ súy cho hành vi trộm cắp?

Xã hội 04/12/2021 16:12

Vụ việc thiếu nữ bị chủ shop hành hung dã man, đòi bồi thường 15 triệu đồng sau khi bị phát hiện ăn trộm váy xảy ra tại Thanh Hóa đang nhận về nhiều sự chú ý của dư luận. Nhiều người phát hiện gia cảnh khó khăn của nạn nhân.

Theo Người Lao Động, trưa ngày 4/12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Cao Thị Mai Hường (SN 1992; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hường là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.

Công an TP Thanh Hóa cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

an trom 1
Hai vợ chồng Hường bị khởi tố -  Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị chủ shop quần áo chửi bới gay gắt, thậm chí còn đánh đập. Lý do dẫn đến sự việc trên là vì chủ cửa hàng phát hiện cô gái ăn trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng tại cửa hàng. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở Thanh Hoá vào ngày 27/11 vừa qua.

Trong đoạn clip, một cô gái trẻ mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm che kín mặt đang quỳ dưới sàn nhà liên tục khóc lóc, xin lỗi. Đứng bên cạnh là một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang vẫn liên tục mắng chửi, yêu cầu cởi mũ bảo hiểm để một người khác quay rõ mặt.

an trom 2
hiếu nữ trong clip bị bắt quả tang ăn trộm chiếc váy có giá 160k tại shop thời trang ở Thanh Hoá - Ảnh cắt từ clip

Thấy cô gái không làm theo mà chỉ một mực cúi gằm mặt giữ chặt mũ bảo hiểm và liên tục nức nở xin tha, chủ shop thời trang đã đạp mạnh vào vai, cúi xuống giằng co đòi lột mũ bảo hiểm của cô gái bằng được. Thậm chí, một người phụ nữ trung niên khác cũng xông vào giúp sức cởi mũ bảo hiểm. Hai người phụ nữ này đã giữ cô gái và lấy kéo cắt dây áo ngực của cô gái để ép cô cởi mũ bảo hiểm.

Vụ việc đã nhanh chóng gây bão dư luận và khiến CĐM phẫn nộ.

Theo thông tin trên báo Người lao động, nữ sinh bị hành hung trong clip năm nay 17 tuổi (SN 2004; ngụ ở TP Sầm Sơn). Gia đình nữ sinh này có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mới mất năm trước, mình mẹ nữ sinh này phải nuôi 4 người con, trong đó nữ sinh này là con đầu.

Trên MXH, nhiều người cũng biết về hoàn cảnh của gia đình và đăng đàn trên các diễn đàn Facebook. Theo đó, nhiều người cho hay gia đình em đã được rất nhiều mạnh thường quân đứng ra kêu gọi, ủng hộ. Ngay sau khi biết sự việc mẹ em đã mang 5 triệu tới xin lỗi và mong được bồi thường. Thế nhưng chủ shop đòi đủ 10 triệu mới đồng ý bỏ qua. Ngay sau đó chủ shop đã đăng tải video cắt tóc, tác động vật lý kèm theo những câu miệt thị em khiến em xấu hổ nghỉ học và bỏ nhà ra đi.

an trom 3
Nhiều người đứng ra bênh vực cô gái nhưng không vì thế mà ủng hộ chuyện ăn cắp - Ảnh chụp màn hình

Sau khi xem xong video, rất nhiều người đã bức xúc, họ còn đứng ra hô hào lấy lại danh dự cho bé gái bằng việc xóa sổ vĩnh viễn cửa hàng thời trang này bằng giá nào cũng được. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng không nên lấy gia cảnh nghèo khổ để bao biện cho hành vi trộm cắp

an trom 4
Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Công an điều tra chủ shop quần áo cắt áo ngực cô gái 15 tuổi vì nghi trộm chân váy

Công an điều tra chủ shop quần áo cắt áo ngực cô gái 15 tuổi vì nghi trộm chân váy

Sau khi xuất hiện đoạn clip chủ shop quần áo có hành vi đánh đập, cắt áo ngực của một cô gái 15 tuổi trên mạng xã hội, cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Xem thêm
Từ khóa:   hoàn cảnh của cô gái ăn trộm chân váy ăn trộm chủ shop quần áo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 5 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 5 giờ 39 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 6 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 6 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 7 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số