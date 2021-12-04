Công an TP Thanh Hóa cũng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Đình Anh (SN 1990, là chồng Hường) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Theo Người Lao Động, trưa ngày 4/12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an TP Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Cao Thị Mai Hường (SN 1992; ngụ phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội "Làm nhục người khác" và "Cưỡng đoạt tài sản". Hường là người đã có hành vi bạo hành, cắt tóc, cắt áo ngực nữ sinh gây phẫn nộ dư luận vừa diễn ra.

Trong đoạn clip, một cô gái trẻ mặc áo khoác màu xám, đội mũ bảo hiểm che kín mặt đang quỳ dưới sàn nhà liên tục khóc lóc, xin lỗi. Đứng bên cạnh là một người phụ nữ được cho là chủ shop thời trang vẫn liên tục mắng chửi, yêu cầu cởi mũ bảo hiểm để một người khác quay rõ mặt.

Trước đó, trên MXH lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị chủ shop quần áo chửi bới gay gắt, thậm chí còn đánh đập. Lý do dẫn đến sự việc trên là vì chủ cửa hàng phát hiện cô gái ăn trộm một chiếc chân váy trị giá 160.000 đồng tại cửa hàng. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại một cửa hàng thời trang ở Thanh Hoá vào ngày 27/11 vừa qua.

hiếu nữ trong clip bị bắt quả tang ăn trộm chiếc váy có giá 160k tại shop thời trang ở Thanh Hoá - Ảnh cắt từ clip

Thấy cô gái không làm theo mà chỉ một mực cúi gằm mặt giữ chặt mũ bảo hiểm và liên tục nức nở xin tha, chủ shop thời trang đã đạp mạnh vào vai, cúi xuống giằng co đòi lột mũ bảo hiểm của cô gái bằng được. Thậm chí, một người phụ nữ trung niên khác cũng xông vào giúp sức cởi mũ bảo hiểm. Hai người phụ nữ này đã giữ cô gái và lấy kéo cắt dây áo ngực của cô gái để ép cô cởi mũ bảo hiểm.

Vụ việc đã nhanh chóng gây bão dư luận và khiến CĐM phẫn nộ.

Theo thông tin trên báo Người lao động, nữ sinh bị hành hung trong clip năm nay 17 tuổi (SN 2004; ngụ ở TP Sầm Sơn). Gia đình nữ sinh này có hoàn cảnh rất khó khăn, bố mới mất năm trước, mình mẹ nữ sinh này phải nuôi 4 người con, trong đó nữ sinh này là con đầu.

Trên MXH, nhiều người cũng biết về hoàn cảnh của gia đình và đăng đàn trên các diễn đàn Facebook. Theo đó, nhiều người cho hay gia đình em đã được rất nhiều mạnh thường quân đứng ra kêu gọi, ủng hộ. Ngay sau khi biết sự việc mẹ em đã mang 5 triệu tới xin lỗi và mong được bồi thường. Thế nhưng chủ shop đòi đủ 10 triệu mới đồng ý bỏ qua. Ngay sau đó chủ shop đã đăng tải video cắt tóc, tác động vật lý kèm theo những câu miệt thị em khiến em xấu hổ nghỉ học và bỏ nhà ra đi.

Nhiều người đứng ra bênh vực cô gái nhưng không vì thế mà ủng hộ chuyện ăn cắp - Ảnh chụp màn hình

Sau khi xem xong video, rất nhiều người đã bức xúc, họ còn đứng ra hô hào lấy lại danh dự cho bé gái bằng việc xóa sổ vĩnh viễn cửa hàng thời trang này bằng giá nào cũng được. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến cho rằng không nên lấy gia cảnh nghèo khổ để bao biện cho hành vi trộm cắp

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.