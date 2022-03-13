Đi ship 'chất cấm' thì bị công an vây bắt, thanh niên bỏ lại bạn gái cùng xe máy rồi chạy bộ thoát thân

Xã hội 13/03/2022 14:45

Trong lúc chở bạn gái đi chơi kèm ship thuốc lắc ở khu vực biển Đà Nẵng thì đối tượng gặp cảnh sát.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, ngày 13/3, Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Văn Tín (26 tuổi, ngụ P. Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố tội mua bán trái phép ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 10/3, qua theo dõi mật phục, Công an quận Sơn Trà đã chặn bắt được đối tượng Tín đang điều khiển xe máy chở người yêu tại giao lộ Phạm Văn Đồng – An Nhơn 12 (quận Sơn Trà).

Khi thấy công an, đối tượng Tín bất ngờ nhảy khỏi xe máy, bỏ lại người yêu cùng chiếc xe máy rồi chạy bộ về phía biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, đối tượng đã bị nhóm trinh sát khác đón lõng, khống chế.

Đi ship 'chất cấm' thì bị công an vây bắt, thanh niên bỏ lại bạn gái cùng xe máy rồi chạy bộ thoát thân - Ảnh 1
Đối tượng Trần Văn Tín tại cơ quan công an - Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

Qua kiểm tra nhanh, Tín giấu trên xe máy một gói thuốc lá, bên trong có gói ni lông chứa 20 viên thuốc lắc dạng kim cương. Khai nhận với cơ quan chức năng, Tín đã mua thuốc lắc từ một đối tượng tên V.B trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà) vào chiều cùng ngày.

Số thuốc lắc này V.B bán giá 10 triệu đồng và Tín đưa trước 9 triệu đồng, hẹn bán hết sẽ trả nợ. Sau đó, Tín về chở người yêu đi chơi kết hợp giao ma túy ở biển Đà Nẵng. Đồng thời, đối tượng này khai việc giấu ma túy ở giữa xe máy để dễ dàng phi tang nhưng không kịp.

Đối với người yêu của Tín, cô gái tên N.T.T (16 tuổi, ngụ P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Công an quận Sơn Trà tạm thời cho tại ngoại để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thảm án Trà Vinh: Nghi sử dụng 'chất cấm', nam thanh niên đâm bị thương 3 người

Thảm án Trà Vinh: Nghi sử dụng 'chất cấm', nam thanh niên đâm bị thương 3 người

Nghi sử dụng chất cấm, thanh niên này đã hành hung vợ rồi dùng dao đâm thêm 2 người khác bị thương.

Xem thêm
Từ khóa:   ship thuốc lắc thanh niên chở bạn gái đi ship thuốc lắc bỏ lại bạn gái để thoát thân khi công an bắt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số