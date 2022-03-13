Đi ship 'chất cấm' thì bị công an vây bắt, thanh niên bỏ lại bạn gái cùng xe máy rồi chạy bộ thoát thân

Trong lúc chở bạn gái đi chơi kèm ship thuốc lắc ở khu vực biển Đà Nẵng thì đối tượng gặp cảnh sát.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam đưa tin, ngày 13/3, Công an quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Văn Tín (26 tuổi, ngụ P. Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ khởi tố tội mua bán trái phép ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 10/3, qua theo dõi mật phục, Công an quận Sơn Trà đã chặn bắt được đối tượng Tín đang điều khiển xe máy chở người yêu tại giao lộ Phạm Văn Đồng – An Nhơn 12 (quận Sơn Trà).

Khi thấy công an, đối tượng Tín bất ngờ nhảy khỏi xe máy, bỏ lại người yêu cùng chiếc xe máy rồi chạy bộ về phía biển Đà Nẵng. Tuy nhiên, đối tượng đã bị nhóm trinh sát khác đón lõng, khống chế.

Đối tượng Trần Văn Tín tại cơ quan công an - Ảnh: báo Pháp luật Việt Nam

Qua kiểm tra nhanh, Tín giấu trên xe máy một gói thuốc lá, bên trong có gói ni lông chứa 20 viên thuốc lắc dạng kim cương. Khai nhận với cơ quan chức năng, Tín đã mua thuốc lắc từ một đối tượng tên V.B trên đường Dương Đình Nghệ (quận Sơn Trà) vào chiều cùng ngày.

Số thuốc lắc này V.B bán giá 10 triệu đồng và Tín đưa trước 9 triệu đồng, hẹn bán hết sẽ trả nợ. Sau đó, Tín về chở người yêu đi chơi kết hợp giao ma túy ở biển Đà Nẵng. Đồng thời, đối tượng này khai việc giấu ma túy ở giữa xe máy để dễ dàng phi tang nhưng không kịp.

Đối với người yêu của Tín, cô gái tên N.T.T (16 tuổi, ngụ P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê), Công an quận Sơn Trà tạm thời cho tại ngoại để tiếp tục làm rõ vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-ship-chat-cam-thi-bi-cong-an-vay-bat-thanh-nien-bo-lai-ban-gai-cung-xe-may-roi-chay-bo-thoat-than-455394.html