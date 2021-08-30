Đêm khuya tổ chức ăn nhậu, hát hò 'xả stress' bên bãi biển, nhóm nam thanh nữ tú 'đứng hình' khi thấy tổ tuần tra

Xã hội 30/08/2021 12:42

Khi đến bãi biển thôn Chánh Lợi, tổ công tác nghe tiếng hát karaoke từ loa kẹo kéo vang dội giữa đêm khuya.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 30/8, Văn phòng UBND huyện Phù Cát cho biết, Chủ tịch UBND huyện vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 11 thanh niên nam nữ (cùng ngụ tại địa phương) về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Mức phạt mỗi người vi phạm là 15 triệu đồng, tổng số tiền 11 thanh niên trên phải nộp phạt là 165 triệu đồng về hành vi tập trung đông người tại thời điểm địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

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Bãi biển xã Cát Khánh - nơi phát hiện 11 nam nữ thanh niên địa phương tổ chức ăn nhậu, hát karaoke khi đang dịch bệnh - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, khuya 22/8, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 xã Cát Khánh, huyện Phù Cát cũng tổ chức tuần tra theo kế hoạch. Khi đến bãi biển thôn Chánh Lợi, tổ công tác nghe tiếng hát karaoke từ loa kẹo kéo vang dội giữa đêm khuya.

Khi đang nhậu nhẹt, hát hò tưng bừng bên bờ biển vắng người, nhóm thanh niên gồm 7 nam và 4 nữ "đứng hình" khi thấy tổ công tác phòng chống dịch Covid-19 xã Cát Khánh bất ngờ xuất hiện. Lý giải về hành vi trên, các đối tượng cho biết vì buồn, không có chỗ chơi nên đã hẹn nhau đêm khuya đến bãi biển Chánh Lợi tổ chức ăn nhậu, hát hò để "xả stres".

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