Để lại chiếc xe máy trên cầu, mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử. Do sự việc quá bất ngờ nên người dân không kịp can ngăn.

Theo thông tin trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, sáng 28/12, nhiều người dân tại khu vực cầu Bến Thủy (nối liền tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh) nhìn thấy một phụ nữ điều khiển xe máy BKS 38N1-227.30 chở theo con nhỏ đi lên khu vực giữa cầu.

Sau đó, người phụ nữ để lại xe máy, ôm con nhảy cầu tự tử. Do quá bất ngờ nên mọi người không kịp can ngăn. Sự việc được thông báo cho cơ quan chức năng.

Mẹ trẻ ôm con nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Bước đầu xác định người phụ nữ 29 tuổi, quê Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, còn cháu nhỏ mới hơn 1 tuổi, bị bệnh bại não. Hiện lực lượng chức năng cùng người dân đang nỗ lực tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Đầu tháng 12 vừa qua, tại cầu Long Biên (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) cũng xảy ra vụ việc người phụ nữ nhảy sông tự tử giữa giờ cao điểm giao thông. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường chỉ phát hiện một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead mang BKS Quảng Ninh. Kiểm tra trong cốp xe, người dân phát hiện có giấy siêu âm thai nhi được 6 tuần tuổi và nhiều giấy tờ khác liên quan.

Phát hiện thi thể bé trai mới sinh ở đường tàu trong tình trạng không mặc quần áo, nghi bị mẹ bỏ rơi Sau khi phát hiện thi thể bé trai mới sinh ở đường tàu, người dân TP. Uông Bí lập tức báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra.

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