Đang chở con đi học, cô gái bị chồng cũ tạt hóa chất hỏng mắt vì không chịu quay lại

Níu kéo tình cảm bất thành, Nguyễn Hữu Hà canh lúc vợ cũ đang chở con đi học, tạt hóa chất vào mặt chị rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Hữu Hà (32 tuổi, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin trên Người Lao Động, Hà và chị N.T.D. (31 tuổi, ngụ thị xã Điện Bàn) đã ly hôn nhiều năm nhưng anh ta vẫn nhiều lần níu kéo tình cảm và muốn quay lại. Tuy nhiên chị D. thẳng thừng từ chối khiến Hà bực tức.

Nguyễn Hữu Hà tạt hóa chất vào người vợ cũ vì níu kéo tình cảm bất thành - Ảnh: Người Lao Động

Đối tượng đi mua hóa chất về đổ vào một can nhựa dự định tạt vào người vợ cũ. Khoảng 7 giờ sáng 18/12, Hà mượn xe của bạn, gắn biển số giả rồi chạy đến cây xăng ở phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) đứng chờ vợ cũ.

Khi thấy chị D. chở con tới trường bằng xe máy, Hà bám theo, tạt hóa chất chuẩn bị sẵn vào mặt chị khiến nạn nhân ngã khỏi xe, bị thương ở mắt.

Gây án xong, Hà bỏ chạy, còn chị D. được đưa đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cấp cứu. Qua giám định thương tích ban đầu, chị D. bị tổn thương cơ thể 32%. Hiện công an đã gửi mẫu giám định để xác định loại hóa chất Hà sử dụng.

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