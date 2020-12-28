Phát hiện thi thể bé trai mới sinh ở đường tàu trong tình trạng không mặc quần áo, nghi bị mẹ bỏ rơi

Xã hội 28/12/2020 10:01

Sau khi phát hiện thi thể bé trai mới sinh ở đường tàu, người dân TP. Uông Bí lập tức báo cho cơ quan chức năng đến hiện trường điều tra.

Công an TP. Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết trên địa bàn phường Vàng Danh người dân vừa phát hiện thi thể một bé trai mới sinh bị bỏ rơi cạnh đường tàu.

Theo thông tin trên VTC News, khoảng 16 giờ 30 ngày 27/12, người dân đi qua khu vực đường tàu phát hiện bé trai sơ sinh nặng khoảng 2kg đã tử vong trong tình trạng không mặc quần áo, thi thể đang trong quá trình phân hủy.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản, điều tra làm rõ sự việc.  

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Người dân phát hiện thi thể em bé sơ sinh ở đường tàu - Ảnh: VTC News

Theo chính quyền địa phương, đây là khu vực đường tàu không có nhà dân xung quanh, ít người qua lại. Người dân dự đoán bé trai xấu số bị bỏ rơi khoảng mấy ngày trước. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định pháp luật. 

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