Đau xót: Buồn chuyện gia đình và kết quả học tập, học sinh lớp 10 ăn lá ngón tự tử

Xã hội 26/05/2022 13:56

Sau khi nắm được sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, ngày 26/5, Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ tự tử do ăn lá ngón.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, chiều 25/5, Coor Ph. (18 tuổi, trú thôn Voong, xã Tr’Hy; học sinh lớp 10, Trường THPT nội trú Tây Giang) do buồn chuyện gia đình cùng kết quả học tập năm vừa qua không tốt nên đã ăn lá ngón tự tử.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tây Giang khẩn trương có mặt tại hiện trường để lấy thông tin, khám nghiệm. Đồng thời chính quyền địa phương cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Đau xót: Buồn chuyện gia đình và kết quả học tập, học sinh lớp 10 ăn lá ngón tự tử - Ảnh 1
Buồn chuyện gia đình và kết quả học tập, nam sinh ăn lá ngón tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của VTC news, được biết, năm ngoái ở Quảng Nam cũng xảy ra vụ ăn lá ngón tự tử. Cụ thể, tối 18/11/2021, hai anh em Hồ Văn Th. (16 tuổi) và Hồ Thị Thành Th. (14 tuổi, cùng trú thôn 4, xã Trà Nam, huyện Nam Trà My) phát sinh mâu thuẫn do tranh giành điện thoại chơi game, dẫn đến cãi vã. Bị mẹ la mắng, hai anh em ra sau vườn nhà hái và ăn lá ngón tự tử.

Nghi vấn do mâu thuẫn gia đình, vợ đốt nhà chồng và em chồng rồi bỏ lên rừng tìm lá ngón tự tử

Nghi vấn do mâu thuẫn gia đình, vợ đốt nhà chồng và em chồng rồi bỏ lên rừng tìm lá ngón tự tử

Một vụ cháy liên hoàn 3 căn nhà đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái khiến người dân xôn xao. Mới đây, lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân ban đầu vụ việc là do mâu thuẫn gia đình.

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