Sáng nay (23/11), trên đường đi học, 2 em học sinh Trường THCS Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) bất ngờ bị xe ô tô đâm từ phía sau.

Vụ tai nạn khiến một em tử vong tại chỗ, em khác bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Theo thông tin từ Dân Việt, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 6 giờ 10 phút sáng nay tại ngã tư giao giữa quốc lộ 1A với đường 36, phường Quỳnh Thiện, Hoàng Mai.

Vào thời điểm trên, hai em học sinh đang điều khiển xe đạp điện thì bất ngờ bị chiếc xe tải lớn mang biển kiểm soát 37C-265.81, lưu thông theo hướng Hà Nội - Nghĩa Đàn tông phải.

Cú va chạm khiến 2 em học sinh ngã xuống đường, một trong hai em bị bánh xe cán lên người tử vong tại chỗ. Em học sinh còn lại bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai ngay lập tức có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc.

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