Đau đớn bắt quả tang gã công nhân ở trọ trong nhà hiếp dâm con gái 12 tuổi của mình

Xã hội 02/01/2021 13:27

Tại thời điểm Đinh Thiện Chiều hiếp dâm bé gái, nạn nhân chỉ mới 12 tuổi, 11 tháng 19 ngày.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Kạn đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Thiện Chiều (28 tuổi, trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn) để điều tra hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

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Gã công nhân hiếp dâm bé gái 12 tuổi con của chủ nhà mình thuê trọ - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Kạn

Theo điều tra, Chiều là công nhân lái máy xúc, thuê trọ tại một gia đình ở xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể để sinh sống, làm việc. Ngày 30/12/2020, Chiều bị bắt quả tang hiếp dâm bé gái con chủ nhà. Gia đình nạn nhân lập tức trình báo sự việc lên cơ quan công an. 

Tại trụ sở công an, Chiều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lần bị bắt quả tang không phải lần đầu tiên Chiều thực hiện hành vi đồi bại với nạn nhân. Trước đó khoảng 10 ngày, Chiều đã hiếp dâm nạn nhân tại nhà tắm của gia đình. Qua xác minh, thời điểm Chiều thực hiện hành vi phạm tội, nạn nhân chỉ mới 12 tuổi, 11 tháng 19 ngày.

Cách đây ít ngày, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cũng đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Văn D. (15 tuổi) và Lương Văn K. (15 tuổi) cùng trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong để điều tra về hành vi hiếp dâm bé gái 12 tuổi.

Do có quen biết nhau từ trước nên tối 15/12, em H. (12 tuổi) đi chơi tại một bữa tiệc ở xã Tiền Phong với Lương Văn K. và Hoàng Văn D. Tại đây, cả 3 cùng uống rượu rồi đi về phòng riêng tại nhà của K. gần đó để ngủ. Trong đêm K. và D. đã thay nhau khống chế hiếp dâm em H. nhiều lần.

Sáng hôm sau, bé gái 12 tuổi về nhà. Gia đình gặng hỏi và biết được chuyện H. đã bị 2 thiếu niên hiếp dâm. Bố mẹ nạn nhân lập tức trình báo sự việc lên Công an huyện Quế Phong. Nhận tin báo, Công an huyện Quế Phong đã lập tức triệu tập Hoàng Văn D. và Lương Văn K. lên trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra làm rõ. Tại trụ sở công an, bước đầu K. và D. đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để khởi tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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