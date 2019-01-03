Sau khi rời khỏi hiện trường, tối qua (2/1) tài xế container gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Long An đã đến cơ quan công an trình diện.
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Gần 22 giờ tối qua, tài xế Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) đã ra trình diện.
Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 15 giờ chiều hôm qua, chiếc xe container mang biển số 62C – 04348 do Phạm Thành Hiếu điều khiển chạy theo hướng từ Long An đi TP.HCM, khi đi đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã xảy ra va chạm với 25 chiếc xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở đây khiến 4 người chết, 18 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu.
Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn:
- Mai Huỳnh Đức (SN 1999, ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), tử vong tại hiện trường.
- Trần Quốc Cường (SN 1997, ngụ Tân Hưng, Long An), tử vong tại hiện trường.
- Một nữ nạn nhân cũng tử vong tại hiện trường.
- Một người tử vong tại bệnh viện.
Danh sách 18 người bị thương trong vụ tai nạn:
- Trần Thị Cẩm Tú (SN 1993, Bến Tre, bệnh viện Chợ Rẫy).
- Đinh Quốc Duy (SN 1990, Tiền Giang, bệnh viện Chợ Rẫy).
- Lê Trọng Nguyễn (SN 1999, Long An, bệnh viện Chợ Rẫy).
- Hà Mỹ Xuân (SN 1996, Đồng Tháp, bệnh viện Chợ Rẫy).
- Trần Ngọc Thúy (SN 1994, Long An, bệnh viện Chợ Rẫy).
- Nguyễn Văn Út (SN 1982, Cần Thơ, bệnh viện Chợ Rẫy).
- Nguyễn Thị Út (SN 1992, Sóc Trăng, bệnh viện Chợ Rẫy).
- Lê Thành Đức (SN 1992, TP.HCM, bệnh viện Long An).
- Lương Ngọc Thảo (SN 1993, TP.HCM, bệnh viện Long An).
- Nguyễn Văn Thanh (SN 1996, Cần Thơ, bệnh viện Long An).
- Phạm Phước Lê (SN 2000, Cần Thơ, bệnh viện Long An).
- Trần Quốc Duy (SN 1999, Tây Ninh, bệnh viện Long An).
- Phan Ngọc Lễ (SN 1968, TP.HCM, bệnh viện Long An).
- Lê Đảm Đang (SN 1977, Long An, bệnh viện TP.HCM).
- Nguyễn Cẩm Ly (SN 2005, sơ cứu).
- Trương Tấn Vinh (SN 1995, Long An, sơ cứu).
- Nguyễn Văn Thiện (SN 1997, Cần Thơ, sơ cứu).
- Lý Sang
Theo thông tin từ Trí thức trẻ, bước đầu chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho các nạn nhân tử vong 5,4 triệu đồng, những người bị thương 2,7 triệu đồng.