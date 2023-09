Gần 22 giờ tối qua, tài xế Phạm Thành Hiếu (sinh năm 1987, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An) đã ra trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 15 giờ chiều hôm qua, chiếc xe container mang biển số 62C – 04348 do Phạm Thành Hiếu điều khiển chạy theo hướng từ Long An đi TP.HCM, khi đi đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (tỉnh Long An) đã xảy ra va chạm với 25 chiếc xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở đây khiến 4 người chết, 18 người bị thương. Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường.