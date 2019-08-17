Đang uống cà phê, tài xế xe ôm bị dây điện rớt trúng người tử vong

Xã hội 17/08/2019 15:30

Dây điện bất ngờ rớt xuống, văng trúng người tài xế xe ôm đang ngồi uống cà phê vỉa hè khiến nạn nhân bị điện giật tử vong tại chỗ.

Vụ việc người đàn ông đang uống cà phê thì bị điện giật tử vong xảy ra trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. Theo một số người dân chứng kiến sự việc, khoảng 9 giờ sáng nay (17/8), ông Hòa (60 tuổi, hành nghề xe ôm, ngụ quận Tân Bình) đang uống cà phê thì bất ngờ sợi dây điện trung thế từ trên cao bị đứt rơi trúng lưng.

Ông Hòa bị điện giật nằm bất tỉnh. Người dân thấy vậy vội vàng dùng cây kéo sợi dây điện ra ngoài rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã chết vì điện giật. Được biết, ông Hòa là bảo vệ dân phố, chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Nhà nạn nhân ở gần quán cà phê nên thường xuyên ghé tới đây uống nước, đọc báo.

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Người đàn ông 60 tuổi bị điện giật tử vong khi đang ngồi uống cà phê - Ảnh: FB
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Tai nạn hy hữu khiến người dân hoảng sợ - Ảnh: FB

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn hy hữu. Phía công ty điện lực cũng đã cử lực lượng xuống hiện trường khắc phục sự cố.

Theo người dân trong xóm, quán cà phê này xảy ra vụ việc thường có rất đông khách. Trước khi xảy ra vụ việc, 1 nhóm khách khoảng chục người ngồi uống mới rời đi. Nếu nhóm còn ở lại thì có lẽ số người thương vong sẽ không ít. 

Cách đây không lâu, ở Lào Cai cũng xảy ra vụ việc người mẹ 19 tuổi bị điện giật tử vong, bỏ lại 2 con nhỏ khiến nhiều người xót xa.

Khoảng 13 giờ ngày 24/7, chị Trần Thị Kim (SN 2000, trú xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) được phát hiện tử vong tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, có thể chị Kim đang cắm sạc và sử dụng điện thoại thì điện thoại phát nổ gây điện giật. Tại địa phương, nạn nhân và chồng đã có hai con nhỏ, gia đình thuộc diện cận nghèo, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Lào Cai: Vừa sạc điện thoại vừa sử dụng, mẹ 19 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm, bỏ lại hai con nhỏ

Lào Cai: Vừa sạc điện thoại vừa sử dụng, mẹ 19 tuổi bị điện giật tử vong thương tâm, bỏ lại hai con nhỏ

Người mẹ 19 tuổi bị điện giật tử vong khi đang sạc điện thoại, bỏ lại hai con nhỏ bơ vơ. Đây không phải là trường hợp đầu tiên gặp nạn vì sử dụng điện thoại khi đang sạc.

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Từ khóa:   tai nạn hy hữu chết vì điện giật

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