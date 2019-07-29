Đang phát live stream trên Facebook, tài xế taxi bất ngờ tấp xe vào lề đường rồi tử vong

Xã hội 29/07/2019 18:26

Đang lưu thông trên đường, tài xế D. bật đèn xi nhan cảnh báo nguy hiểm, tấp xe vào lề đường rồi bất ngờ qua đời. Vụ việc tài xế taxi tử vong khi đang livestream đang được xác minh làm rõ.

Vụ việc tài xế taxi tử vong khi đang livestream hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

Theo điều tra, vào chiều 28/7, anh Đỗ Văn D. (SN 1989, trú tại xã Xuân Lập, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe taxi mang BKS 36A424 chở khách nước ngoài từ Thanh Hóa về Hà Nội. 

Khi lưu thông đến khu vực huyện Hậu Lộc, tài xế D. bất ngờ bật đèn xi nhan cảnh báo nguy hiểm rồi từ từ tấp xe vào lề đường. 

Sau đó, anh D. có nhiều biểu hiện lạ rồi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Lúc này, người khách nước ngoài đã gọi người tới cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

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Tài xế taxi tử vong khi đang livestream - Ảnh: FB

Đặc biệt tại thời điểm xảy ra vụ việc, anh D. còn đang phát livestream trực tiếp trên trang Facebook cá nhân. Nguyên nhân chết được cho là do đột tử.

Theo chính quyền địa phương, gia đình tài xế D. có điều kiện hết sức khó khăn, anh này mới vay ngân hàng chính sách xã hội và bạn bè để mua xe ô tô chạy taxi được hơn 1 tháng thì xảy ra sự việc đau lòng.

Anh D. là người hiền lành, chịu thương chịu khó và chưa lập gia đình. Nghe tin anh qua đời, người thân hàng xóm vô cùng bất ngờ, đồng thời bày tỏ niềm tiếc thương.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vào 14 giờ chiều nay (29/7), gia đình tổ chức tang lễ cho anh D. 

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Từ khóa:   hoàn cảnh thương tâm chuyện hy hữu

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