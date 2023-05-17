Đang ngồi thưởng trà chiều với 5 người bạn bên gốc cây, người đàn ông bất ngờ bị sét đánh tử vong

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, UBND huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xác nhận chiều 17/5 có một trường hợp tử vong do bị sét đánh trên địa bàn.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/5, nạn nhân là ông L.M.T. ngụ tại thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc đang ngồi uống trà tán gẫu với 5 người bạn khác trong một chòi rẫy bên cạnh cây dừa khá cao.

Cây dửa gần nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Thời điểm này trời xảy ra mưa lớn, giông sét và một tia sét bất ngờ đánh xuống đất cách vị trí nhóm người khoảng hơn 1m và gần vị trí với ông Tân ngồi khiến ông Tân tử vong. Những người còn lại không bị thương tích.

Theo thông tin từ báo Bình Thuận, do ông T. không đi dép và đặt chân trần xuống nền đất khiến dòng điện từ tia sét truyền tới giật vào cơ thể làm nạn nhân tử vong. Hiện các ngành chức năng huyện Hàm Thuận Bắc đang ghi nhận thông tin và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Bình Thuận

Vì toàn quốc đang vào mùa mưa, rất dễ xảy ra hiện tượng sét đánh. Người dân cần lưu ý tránh trú mưa dưới các gốc cây hoặc ngồi dưới gốc cây nơi sắp có cơn mưa để không có những tai nạn thương tâm như trên xảy ra.

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