Mới đây, tài khoản Facebook T.L. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông ngồi đợi chủ quán trả lại tiền thừa thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Bên cạnh đoạn clip, T.L. còn chia sẻ dòng trạng thái có phần dè bỉu: "Đại gia đi ăn bữa cơm hơn 20 triệu mà vẫn ngồi đợi để lấy 12 ngàn tiền thừa. Đại gia cái gì? Lôm côm anh em nhỉ?".

Chủ nhân đoạn clip cho rằng người đi ăn bữa cơm 20 triệu ắt hẳn rất giàu có, 12 ngàn tiền thừa chẳng đáng là bao, nên "bo" luôn cho nhân viên phục vụ thì hơn. Vậy mà vị khách này vẫn chờ đến khi được nhà hàng trả lại tiền thừa mới ra về nên khiến người này tức giận.

Đoạn clip gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều. Một số người cho rằng vị khách "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành", đi ăn bữa cơm vài chục triệu mà vẫn cố nán lại để lấy vài đồng bạc lẻ. Tuy nhiên, hầu hết các bình luận đều chỉ trích kịch liệt chủ nhân đoạn clip, đồng thời cho rằng dù khách có giàu có cỡ nào thì tiền làm ra cũng phải đổ mồ hôi công sức, họ lấy lại tiền thừa cũng chẳng có gì sai.

"Việc của bạn là phục vụ khách và nhận lương của chủ quán, khách có 'bo' hay không là quyền của họ, bạn không có quyền chê bai, dè bỉu"; "Người nghèo dạy người giàu cách tiêu tiền à?"; "Người ta cho thì cảm ơn, không thì thôi. Mà thái độ của bạn thế này thì không cho là đúng"; "Tiền của người ta vất vả làm ra người ta lấy lại thì có gì sai? Đi ăn trộm ăn cắp đâu mà phải xấu hổ chứ"...

Hầu hết dân mạng đều chỉ trích người đăng tải đoạn clip vì cho rằng, tiền là của khách, họ muốn chi như thế nào là quyền của họ - Ảnh: FB

Hiện câu chuyện trên vẫn đang được dân mạng bình luận, chia sẻ nhiệt tình.