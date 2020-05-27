Khách dặn thợ làm bánh 'ghi mỗi chúc mừng sinh nhật thôi' và cái kết khiến dân mạng cười không nhặt được mồm

Xã hội 27/05/2020 13:20

Thợ làm bánh hiểu lầm ý của khách dẫn đến kết quả dở khóc dở cười. Chỉ sau vài tiếng đăng tải, câu chuyện đã nhận được 21.000 lượt thích và hơn 3000 lượt bình luận.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện dở khóc dở cười giữa thợ làm bánh và khách hàng thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Cụ thể, trong tin nhắn trao đổi, vị khách đã cẩn thận dặn thợ làm bánh là không cần ghi gì rườm rà, chỉ ghi mỗi chữ chúc mừng sinh nhật trên bánh thôi. 

Tuy nhiên, do người khách vừa không dùng dấu ngoặc kép vừa viết chữ không dấu, cộng thêm sự ngây thơ thật thà của thợ làm bánh nên kết quả đã cho ra đời chiếc bánh với dòng chữ độc nhất vô nhị "Môi chúc mừng sinh nhật Thôi".

Khi cầm trên tay chiếc bánh, vị khách nọ chỉ biết khóc không thành tiếng, còn chủ nhân bữa tiệc chắc đã có sinh nhật đáng nhớ không thể nào quên.

do khoc do cuoi 1
Khách dặn thợ làm bánh 'ghi mỗi chúc mừng sinh nhật thôi' - Ảnh: FB
do khoc do cuoi 2
Nhưng do viết không dấu, cộng thêm sự thật thà của thợ làm bánh nên kết quả thành ra thế này đây - Ảnh: FB

Câu chuyện dở khóc dở cười gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thích thú: "Thiếu dấu đã thay đổi toàn bộ sự việc"; "Lúc đầu mình cũng nghĩ thợ làm bánh ghi đúng yêu cầu mà ta. Sau mới nghiệm ra, mình không mở tiệm bánh được rồi"; "Bạn Môi chúc mừng sinh nhật bạn Thôi nha, cười xỉu luôn má ơi"; "Thợ làm bánh có tâm ghê, nghe lời khách 100% luôn"; "Đó là lý do dấu ngoặc kép được sinh ra"... 

Cô gái mặc quần ngắn ngủn, khoe trọn bờ mông khi ngồi xe máy khiến dân mạng ngán ngẩm: ‘Khỏi mặc luôn cho nhanh’

Cô gái mặc quần ngắn ngủn, khoe trọn bờ mông khi ngồi xe máy khiến dân mạng ngán ngẩm: ‘Khỏi mặc luôn cho nhanh’

Hình ảnh cô gái ăn mặc phản cảm ngồi trên xe máy đi ngoài đường khiến dân tình không khỏi bức xúc. Nhiều người cho rằng, khoe cả vòng 3 như vậy thà không mặc còn hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   hình ảnh hài hước hình ảnh gây bão mạng hình ảnh bá đạo

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 51 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 10 giờ 22 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 10 giờ 24 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 41 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 11 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản