Khách dặn thợ làm bánh 'ghi mỗi chúc mừng sinh nhật thôi' và cái kết khiến dân mạng cười không nhặt được mồm

Thợ làm bánh hiểu lầm ý của khách dẫn đến kết quả dở khóc dở cười. Chỉ sau vài tiếng đăng tải, câu chuyện đã nhận được 21.000 lượt thích và hơn 3000 lượt bình luận.
- Dân mạng chỉ ra nhiều điểm đáng ngờ trong clip được cho là phụ huynh dàn dựng việc bé gái Hải Phòng đứng ngoài cổng trường
- Chồng lén đi karaoke đèn mờ còn ‘lươn lẹo’, vợ bắt thóp trong vòng một nốt nhạc khiến dân mạng nể phục
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện dở khóc dở cười giữa thợ làm bánh và khách hàng thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Cụ thể, trong tin nhắn trao đổi, vị khách đã cẩn thận dặn thợ làm bánh là không cần ghi gì rườm rà, chỉ ghi mỗi chữ chúc mừng sinh nhật trên bánh thôi.
Tuy nhiên, do người khách vừa không dùng dấu ngoặc kép vừa viết chữ không dấu, cộng thêm sự ngây thơ thật thà của thợ làm bánh nên kết quả đã cho ra đời chiếc bánh với dòng chữ độc nhất vô nhị "Môi chúc mừng sinh nhật Thôi".
Khi cầm trên tay chiếc bánh, vị khách nọ chỉ biết khóc không thành tiếng, còn chủ nhân bữa tiệc chắc đã có sinh nhật đáng nhớ không thể nào quên.
Câu chuyện dở khóc dở cười gây sốt mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thích thú: "Thiếu dấu đã thay đổi toàn bộ sự việc"; "Lúc đầu mình cũng nghĩ thợ làm bánh ghi đúng yêu cầu mà ta. Sau mới nghiệm ra, mình không mở tiệm bánh được rồi"; "Bạn Môi chúc mừng sinh nhật bạn Thôi nha, cười xỉu luôn má ơi"; "Thợ làm bánh có tâm ghê, nghe lời khách 100% luôn"; "Đó là lý do dấu ngoặc kép được sinh ra"...