Chồng lén đi karaoke đèn mờ còn ‘lươn lẹo’, vợ bắt thóp trong vòng một nốt nhạc khiến dân mạng nể phục

Xã hội 20/05/2020 09:56

Chỉ vì một lần bỏ quên điện thoại ở nhà, người chồng bị vợ phát hiện đi karaoke đèn mờ. Sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp nhưng nhiều phụ nữ lại có giác quan thứ 6 và biệt tài điều tra khiến dân mạng không khỏi thán phục. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện vợ phát hiện chồng đi karaoke đèn mờ chỉ qua một dấu hiệu bất thường trên điện thoại khiến ai cũng gật gù khen ngợi.

Người vợ chia sẻ: “Chồng em bán điện thoại các chị ạ. Hôm qua hắn vứt một cái điện thoại ở nhà. Em định gọi đồ ăn mà điện thoại hết tiền nên lấy máy lão gọi vì hắn hay lưu mấy quán bán đồ ăn. Tự nhiên thấy cái tên lạ lạ vì em nhớ dưới danh bạ cái tên 'Đồ ăn đêm' thì chỉ có tên "Em Nhà" (tức là em). Nay có thêm một tên em khác.

Xong lục thêm ảnh thì vào album đã xoá thấy có ảnh đi hát, em bắt thóp ngay, không cãi được câu nào. Các chị xem ngay lại mấy lão chồng nhà mình nhé!”.

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Người chồng 'lươn lẹo' khi vợ tra hỏi -  Ảnh: FB
 
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Cuối cùng, anh chồng bị vợ bắt thóp đi karaoke đèn mờ - Ảnh: FB

Kèm theo đó, người vợ còn chia sẻ bức ảnh chụp tin nhắn và hình ảnh người chồng trong karaoke đèn mờ. Trong đoạn tin nhắn, có thể thấy người chồng cố tình “lươn lẹo”, chối bỏ việc lén vợ đi karaoke. Tuy nhiên, sau khi vợ đưa ra bằng chứng thì người chồng đành im lặng. Ngay sau đó, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều vô cùng thán phục tài thám tử của chị vợ. 

“Công nhận, phụ nữ còn tài tình hơn thám tử nữa. Khi vợ hỏi thì mấy ông chồng nên thành thật thú tội chứ đừng lươn lẹo. Mấy chị hỏi là có chứng cứ hết rồi chứ không phải hỏi chơi đâu”, L.G bình luận.

“Mọi người nói, đàn ông đi xã giao là bình thường nhưng mà có vợ rồi còn đi karaoke đèn mờ vậy, bị chửi là đúng rồi”, S.A bức xúc.

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Không chỉ lao đao vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cô vợ còn phải xót xa chứng kiến cảnh chồng chung sống với một người phụ nữ khác. 

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