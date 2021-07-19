Dân mạng 'khóc thét' vì ám ảnh trước bức tượng Nữ hoàng băng giá Elsa 'hô mưa, gọi gió' giữa núi rừng Sapa

Hình ảnh chụp lại công trình xây dựng bức tượng "Nữ hoàng băng giá" ở một cơ sở lưu trú tại Sa Pa đã gây nhiều sự chú ý xôn xao trên cộng đồng mạng.

Mới đây, trên mạng xã hội, một bức ảnh chụp công trình làm tượng "Nữ hoàng băng giá" Elsa gây nhiều xôn xao dư luận. Theo như tài khoản đăng tải, được biết, bức tượng này đang được thi công và đặt tại một cơ sở lưu trú ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đáng nói, gương mặt xinh đẹp, thuần khiến của Elsa trong phim đã bị biến tấu thành một phiên bản quá đỗi gây "ám ảnh" người nhìn. Đôi mắt to tròn bị xếch một lên và đôi môi cũng bị méo. Cận cảnh bức tượng nữ hoàng băng giá Elsa ở Sa Pa - Ảnh: Internet Bức ảnh Elsa phiên bản lỗi sau khi đăng tải gây nhiều xôn xao và khiến cư dân mạng không ngừng thảng thốt. Nhiều ý kiến cho rằng so với phiên bản gốc thì bức tượng nữ hoàng băng giá chưa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, thậm chí là gây hoảng sợ cho người xem.

Bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình Không chỉ có Elsa, trước đây, cơ sở lưu trú này cũng từng khiến dân tình một phen hú hồn khi tung ảnh tượng "Nữ thần Tự do phiên bản đột biến”. Sau khi nhận được phản ánh của người dân về bức tượng gây nhiều tranh cãi, trao đổi với báo Tiền Phong, bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết: "Qua quan sát bức tượng "Nữ thần Tự do", chúng tôi nhận thấy người thợ thiết kế chưa được lành nghề cho lắm nên tỉ lệ khuôn mặt tượng đã bị biến dạng, mất thẩm mỹ. Hiện người chủ đã cho thợ thiết kế sửa lại khuôn mặt bức tượng này". Bức tượng Nữ thần Tự do từng gây không ít xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet Sau nhiều phản ánh từ người dân, chủ cơ sở lưu trú xây dựng bức tượng này cũng đã cho thợ sửa lại. Mặc dù, so với bản gốc vẫn chưa giống lắm nhưng cũng đã cải thiện hơn rất nhiều với phiên bản lần đầu tiên.

Bức tượng sau khi được chỉnh sửa trông đỡ kỳ quặc hơn - Ảnh: Internet Theo thông tin của Tiền Phong, về phía chủ điểm check-in có bức tượng "Elsa" và "Nữ thần Tự do" có chia sẻ với báo chí rằng, ý tưởng của ông là làm một thế giới thu nhỏ bằng cách tạo các công trình, tác phẩm nổi tiếng trên thế giới để du khách đến check-in, đi vòng quanh thế giới chỉ với 80 phút.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-mang-khoc-thet-vi-am-anh-truoc-buc-tuong-nu-hoang-bang-gia-elsa-ho-mua-goi-gio-giua-nui-rung-sapa-413264.html