Đâm vào ô tô đỗ bên đường, nữ tài xế thách thức: "Ai bảo mày rúc vào xe tao"

Xã hội 12/08/2018 15:35

Clip ghi lại màn cãi cọ giữa hai tài xế thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cách đây ít giờ, một trang Fanpage dành cho giới trẻ đã đăng tải đoạn clip nữ tài xế lớn tiếng cãi cọ với một người đàn ông sau khi xảy ra va chạm trên đường.

Theo những gì diễn ra trong đoạn clip, người phụ nữ được cho là đã điều khiển xe ô tô chen ngang và làm móp đầu chiếc xe đằng sau. Theo lời tài xế bị đâm, xe của anh đang đỗ bên đường và bị nữ tài xế kia lùi xe đâm trúng.

Tuy nhiên, người phụ nữ liên tục phủ nhận điều này và cãi cọ lớn tiếng: "Kệ mày, ai bảo mày rúc vào xe tao. Tao không đợi mày đâu, mày làm gì tao?". 

Không dừng lại ở đó, người phụ nữ liên tục yêu cầu nam tài xế gọi cảnh sát giao thông đến giải quyết, nếu không sẽ đi luôn không chờ đợi. Đỉnh điểm là lúc cô này văng tục và đe dọa nam tài xế vì người này dùng điện thoại quay lại diễn biến vụ việc. Vụ ồn ào đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người đi đường.

Clip: Đâm vào ô tô đỗ bên đường, nữ tài xế nói giọng thách thức: 'Ai bảo mày rúc vào xe tao'

Chỉ một đoạn clip ngắn ngủi nên chưa thể phân rõ ai đúng ai sai, tuy nhiên phần lớn cư dân mạng đều bất bình trước cách hành xử của nữ tài xế. Nhiều ý kiến cho rằng cô này đã không giữ được bình tĩnh để xử lí sau va chạm, thậm chí còn tỏ thái độ thách thức.

Đâm vào ô tô đỗ bên đường, nữ tài xế thách thức: 'Ai bảo mày rúc vào xe tao' - Ảnh 1
Người phụ nữ được cho là lùi xe đâm móp đầu xe khác nhưng vẫn tỏ thái độ thách thức - Ảnh cắt từ clip

Sau 3 giờ đăng tải trên mạng xã hội, clip thu hút gần 60 nghìn lượt xem và hàng trăm lượt chia sẻ.

"Chưa chắc cô này đã sai nhưng cách xử sự kém quá đi mất. Nếu mình đúng thì cứ gọi công an đến giải quyết, sao phải tỏ thái độ ngang ngược, thách thức người khác như thế", một dân mạng bình luận.

Hiện đoạn clip vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

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