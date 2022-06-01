Mẹ vừa đi ra ngoài có chút việc khi trở lại không thấy 2 con đâu, liền hoảng hốt đi kiếm thì phát hiện 2 bé đã chết đuối thương tâm tại bờ ao phía sau nhà.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào chiều ngày 1-6, một lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết người dân và chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu nhỏ chết đuối thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, mẹ của 2 cháu P.H.H. (SN 2013) và P.H.P. (SN 2016; ở thôn Xuân Tình 1, xã Đắk Sắk) để 2 anh em ở nhà chơi rồi chở 1 người con khác đi khám bệnh.

Thi thể của 2 em hiện đang được gia đình lo hậu sự - Ảnh: báo Người Lao Động

Dẫn theo nguồn tin từ Zing News cho biết thêm, sau khi đi vắng khỏi nhà thì đến 9h ngày 1-6, người mẹ trở về nhà thì không thấy 2 con đâu nên đi tìm kiếm. Lúc này, người mẹ đi ra ao phía sau nhà thì hoảng hồn khi thấy 2 con dưới ao. Chị liền gào thét cầu cứu sự giúp đỡ của người xung quanh nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

Theo lãnh đạo UBND xã Đắk Sắk, hoàn cảnh gia đình 2 cháu rất khó khăn, người cha đang đi xuất khẩu lao động tại Malaysia.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và đoàn thể của xã đã tới thăm hỏi, hỗ trợ và giúp đỡ gia đình 2 cháu lo hậu sự.

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