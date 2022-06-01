SỐC: Nữ sinh 20 tuổi ở Nghệ An đạt 9.0 IELTS thực chất 'đi mượn' bảng điểm, kết quả thi chỉ là sản phẩm photoshop

Xã hội 01/06/2022 15:49

Việc nữ sinh 'đi mượn' bảng điểm của người khác rồi nhận vơ kết quả thi IELTS 9.0 bị lộ khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Những ngày gần đây, thông tin Hoàng Thị Thanh Huyền (sinh năm 2002, sinh viên đại học Vinh) đạt được 9.0 IELTS khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Tại Việt Nam, số người đạt được thành tích tuyệt đối ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi lẽ không chỉ sử dụng Tiếng Anh một cách thành tạo, người đạt IELTS 9.0 còn được ví "như bản địa", bởi có thể hiểu hết được những ngôn từ địa phương hay những đặc trưng về văn hoá, giao tiếp.

Trên trang cá nhân, Huyền đã khoe bảng điểm với 4 điểm tuyệt đối 9.0, trong đó, Reading, Listening và Speaking đạt 9.0, Writing đạt 8.0. Đáng chú ý, theo ghi nhận của truyền thông, cô cũng là nữ sinh trẻ tuổi nhất đạt được thành tích này tại nước nhà tính đến thời điểm hiện tại. Nhiều thông tin cũng cho rằng, trước đó H. đã có 3 lần thi IELTS, lần lượt đạt 7.0, 7.5, 8.5.

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Hoàng Thị Thanh Huyền - nữ sinh đạt 9.0 IELTS nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng trong những gày qua. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin nổi như cồn trên mạng xã hội, một thầy giáo tên Kiên Luyện xác nhận đây là bảng điểm của mình, được trung tâm VSPACE mượn để "biến hoá" thành bảng điểm của Huyền. 

Kiên Luyện viết trên trang cá nhân: "Tại sao VSPACE lại bảo là của học viên bên họ khi trong bảng điểm cái đuôi LUY là Luyện?". Đồng thời, người này cũng đưa ra bằng chứng chứng minh. 

SỐC: Nữ sinh 20 tuổi ở Nghệ An đạt 9.0 IELTS thực chất 'đi mượn' bảng điểm, kết quả thi chỉ là sản phẩm photoshop - Ảnh 2
Bảng điểm của Huyền do Vspace đăng tải. Ảnh: Fanpage Vspace
SỐC: Nữ sinh 20 tuổi ở Nghệ An đạt 9.0 IELTS thực chất 'đi mượn' bảng điểm, kết quả thi chỉ là sản phẩm photoshop - Ảnh 3
Bảng điểm của Kiên Luyện. Ảnh: FB Kiên Luyện

Sau khi anh Luyện lên tiếng nhận bảng điểm, mới đây trung tâm tiếng Anh Vspace cũng có phản hồi về vụ việc. Trung tâm nhận lỗi vì đã thiếu sót trong việc kiểm chứng thông tin trước khi đăng bài truyền thông.

Nguyên văn chia sẻ từ đại diện của trung tâm tiếng Anh nói trên: "Kính gửi quý phụ huynh, học viên và cộng đồng quý độc giả đã và đang theo dõi Vspace.

Lời đầu tiên, Vspace xin gửi lời xin lỗi quý độc giả vì những thông tin liên quan đến điểm IELTS của một bạn học viên đến từ trung tâm. Phía Vspace đã có thiếu sót trong việc kiểm chứng thông tin khi học viên gửi kết quả về trước khi thực hiện các công tác truyền thông.

Vspace vẫn đang chờ xác nhận từ học viên và gia đình để làm rõ lại thông tin một cách chính xác nhất. Chúng tôi sẽ cập nhật mọi việc trong thời gian sớm nhất. Một lần nữa, Vspace xin chân thành xin lỗi quý độc giả".

Ngoài ra, hàng loạt tài khoản đã "bóc mẽ" nhưng bảng điểm trước đó nữ sinh Thanh Huyền đăng tải cũng là... sản phẩm của photoshop. 

Thậm chí bảng điểm thi đại học môn Tiếng Anh của Huyền cũng chỉ được 4.6. 

SỐC: Nữ sinh 20 tuổi ở Nghệ An đạt 9.0 IELTS thực chất 'đi mượn' bảng điểm, kết quả thi chỉ là sản phẩm photoshop - Ảnh 4
SỐC: Nữ sinh 20 tuổi ở Nghệ An đạt 9.0 IELTS thực chất 'đi mượn' bảng điểm, kết quả thi chỉ là sản phẩm photoshop - Ảnh 5
Dân mạng đưa ra bằng chứng "tố" nữu sinh 20 tuổi nói dối. Ảnh: Internet

Hiện Hoàng Thị Thanh Huyền đã ẩn hết những bài viết liên quan đến bảng điểm trên, đồng thời giữ thái độ im lặng. 

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