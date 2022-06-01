Trường THCS Võ Văn Tần, huyện Đức Hòa, Long An đang giải quyết một vụ việc 5 học sinh đánh hội đồng nhiều lần một nam sinh lớp 6 bầm dập, đến mức phải nghỉ học.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chị Nguyễn Thị Tuyết Linh (48 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, con chị là N.H.N. (12 tuổi, học sinh lớp 6A4) trường THCS Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa bị nhóm học sinh cùng trường đánh 3 lần gây chấn thương nhiều nơi trên cơ thể phải nghỉ học, đi khám và điều trị. Đáng chú ý là nhà trường chậm xử lý khiến bà vô cùng bức xúc. Trước đó, bà Linh cho biết vào khoảng 12 giờ 20 ngày 26/5, em N.H.N. ra khỏi lớp để đi vệ sinh. Khi N. vừa tới cửa nhà vệ sinh thì thấy có nhiều bạn học khối lớp 8 đứng tại đây. Thấy đông người, N. định quay trở lại thì bất ngờ bị nhóm này ôm và kéo em vào bên trong để thay phiên đánh. Bị đánh đau, N. hoảng sợ tìm cách thoát khỏi thì người trong nhóm còn đe dọa: "Cấm báo với nhà trường, nếu không sẽ đánh tiếp".

Em N. bị đánh chấn thương phải nghỉ học để điều trị - Ảnh: Báo Dân Việt Sự việc tưởng chừng như kết thúc, nhưng đến ngày 28/5, trong giờ giải lao, N. ra ngồi ghế đá chơi. Lúc này có 3 - 4 học sinh khối lớp 8 (khác nhóm trước) tới kiếm chuyện rồi kéo em ra gần khu nhà vệ sinh để đánh. Nam sinh này bị nhiều cái đấm, đá vào đùi, lưng... rất đau, khi tan học về em mới báo lại gia đình sự việc. Tiếp đến, vào khoảng 15 giờ vào ngày 30/5, trong giờ giải lao, do có nhu cầu đi vệ sinh, N. vừa bước tới khu vực bị đánh trước đó thì thấy nhóm học lớp 8 đang có mặt. Định trở ra thì em bị chặn lại, kéo vô nhà vệ sinh và một số bạn đã đánh liên tục vào người, đập vào đầu, tát vô mặt và đá nhiều cái trúng lưng... Sau khi nghe tin con bị bạn cùng trường hành hung liên tục 3 lần, gia đình đã đến gặp thầy chủ nhiệm và Hiệu phó nhà trường đề nghị xử lý.

Vết bầm trên cánh tay em N. - Ảnh: Báo Thanh niên Theo báo Thanh niên đưa tin, em N. cho biết lý do có thể do một lần nhìn thấy bạn ở trường hút thuốc, em báo cho thầy biết. Đó được cho là lý do cả nhóm muốn trả thù bằng cách đánh em nhiều lần. Thầy Nguyễn Quốc Bình, Chủ nhiệm lớp của em N. xác nhận sự việc, và cho hay nhà trường đã cho 5 học sinh có hành vi đánh bạn làm kiểm điểm, cam kết không tái phạm. Phụ huynh của các em này cũng đã có lời xin lỗi gia đình em N. Ngoài ra, bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, Long An cho biết, chưa nhận được thông tin học sinh lớp 6 trường THCS Võ Văn Tần bị đánh hội đồng. Phòng sẽ kiểm tra, yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc.

Trường quốc tế ở TP.HCM thông báo kết quả kiểm tra camera an ninh, gửi bằng chứng lên Sở GD&ĐT vụ học sinh đánh nhau Trường quốc tế ở TP.HCM thông tin về kết quả kiểm tra camera an ninh liên quan vụ học sinh đánh nhau, đồng thời khẳng định nhiều thông tin trên mạng xã hội "không chính xác".

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