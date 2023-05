Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chị Nguyễn Thị Tuyết Linh (48 tuổi, ngụ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) cho biết, con chị là N.H.N. (12 tuổi, học sinh lớp 6A4) trường THCS Võ Văn Tần, thị trấn Đức Hòa bị nhóm học sinh cùng trường đánh 3 lần gây chấn thương nhiều nơi trên cơ thể phải nghỉ học, đi khám và điều trị. Đáng chú ý là nhà trường chậm xử lý khiến bà vô cùng bức xúc.

Tiếp đến, vào khoảng 15 giờ vào ngày 30/5, trong giờ giải lao, do có nhu cầu đi vệ sinh, N. vừa bước tới khu vực bị đánh trước đó thì thấy nhóm học lớp 8 đang có mặt. Định trở ra thì em bị chặn lại, kéo vô nhà vệ sinh và một số bạn đã đánh liên tục vào người, đập vào đầu, tát vô mặt và đá nhiều cái trúng lưng... Sau khi nghe tin con bị bạn cùng trường hành hung liên tục 3 lần, gia đình đã đến gặp thầy chủ nhiệm và Hiệu phó nhà trường đề nghị xử lý.

Vết bầm trên cánh tay em N. - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo báo Thanh niên đưa tin, em N. cho biết lý do có thể do một lần nhìn thấy bạn ở trường hút thuốc, em báo cho thầy biết. Đó được cho là lý do cả nhóm muốn trả thù bằng cách đánh em nhiều lần.

Thầy Nguyễn Quốc Bình, Chủ nhiệm lớp của em N. xác nhận sự việc, và cho hay nhà trường đã cho 5 học sinh có hành vi đánh bạn làm kiểm điểm, cam kết không tái phạm. Phụ huynh của các em này cũng đã có lời xin lỗi gia đình em N.

Ngoài ra, bà Trần Thị Thu Trang - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, Long An cho biết, chưa nhận được thông tin học sinh lớp 6 trường THCS Võ Văn Tần bị đánh hội đồng. Phòng sẽ kiểm tra, yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường báo cáo cụ thể vụ việc.