Thông tin MỚI vụ nữ tài xế bị đánh hội đồng sau va chạm giao thông tại Hà Nội: Công an tiến hành xác minh vụ việc

Xã hội 31/05/2022 19:11

Liên quan đến vụ nữ tài xế bị 2 nam thanh niên đánh hội đồng khiến nhiều người dân cảm thấy bức xúc, mới đây Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang tiến hành xác minh vụ việc.

 

 

Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, trên Facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 3 phút do camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh xô xát giữa người phụ nữ và nhóm người, trong đó có 2 nam giới.

Hình ảnh từ clip cho thấy, người phụ nữ áo xanh điều khiển ô tô di chuyển trên phố Nhân Hòa (Nhân Chính, Thanh Xuân) xảy ra va chạm với người phụ nữ áo đen đi xe đạp điện.

Sau khi xảy ra cãi vã, người phụ nữ mặc áo đen gọi cho 2 nam giới tới hiện trường. Một người đàn ông trong số đó đã chửi bới và đánh nữ tài xế ô tô. Người dân xung quanh chứng kiến sự việc đã vào can ngăn.

Theo nguồn tin từ Zing News, nạn nhân trong vụ nữ tài xế bị đánh hội đồng sau va chạm giao thông đã đến trụ sở cơ quan chức năng để trình báo và đề nghị công an vào cuộc xác minh.

Thông tin MỚI vụ nữ tài xế bị đánh hội đồng sau va chạm giao thông tại Hà Nội: Công an tiến hành xác minh vụ việc - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: báo Tiền Phong

Vụ việc đang gây bức xúc trên mạng xã hội. Một người bình luận việc va chạm khi tham gia giao thông là điều bình thường. "Nếu 2 bên không thể tự hòa giải, đã có công an. Việc gọi người thân đến để giải quyết theo hướng bạo lực như vậy là không thể chấp nhận".

Đồng quan điểm trên, Thái Linh đưa ra nhận định hành vi đánh phụ nữ của hai người đàn ông là vi phạm pháp luật và cần bị xử lý nghiêm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc. 

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Từ khóa:   xô xát đàn ông đánh phụ nữ Hà Nội

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