Đắk Lắk: Từ 15/9, học sinh THCS, THPT ở 'vùng xanh' được đến trường học trực tiếp

Hàng tuần, Sở GD-ĐT sẽ đánh giá kết quả triển khai việc giảng dạy và học tập về UBND tỉnh; nghiên cứu xây dựng lộ trình theo thứ tự cấp tiểu học, mầm non được đến trường đảm bảo an toàn.

Theo báo Đắk Lắk đưa tin, chiều 14/9, UBND tỉnh ban hành công văn số 8802/UBND-KGVX về việc giảng dạy và học tập trong điều kiện dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, từ ngày 15/9 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai tổ chức giảng dạy, học tập theo các phương án sau:

Đối với các địa phương được xác định vùng xanh: Cấp THCS, THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức và giảng dạy trực tiếp với điều kiện giáo viên, học sinh phải thuộc vùng xanh. Cấp tiểu học: giảng dạy và học tập bằng hình thức gián tiếp (trực tuyến, truyền hình và giao bài). Riêng đối với học sinh lớp 1, lớp 2 thì ưu tiên tổ chức dạy học trên truyền hình và không thực hiện kiểm tra, đánh giá định kỳ trong khoảng thời gian này, khi học sinh đi học trở lại phải tổ chức ôn tập trước khi kiểm tra, đánh giá định kỳ. Cấp mầm non: nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. Đối với các địa phương thuộc vùng vàng, vùng cam và vùng đỏ: giảng dạy và học tập bằng hình thức gián tiếp (trực tuyến, truyền hình và giao bài). Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng GD-ĐT chủ động đề xuất hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế các các cơ quan đơn vị liên quan căn cứ đánh giá mức độ nguy cơ vùng dịch theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 để hướng dẫn các hình thức giảng dạy và học tập phù hợp với diễn biến tình hình dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc. Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (TP. Buôn Ma Thuột) tổ chức khai giảng trực tuyến - Ảnh: Báo Đắk Lắk Hàng tuần, Sở GD-ĐT sẽ đánh giá kết quả triển khai việc giảng dạy và học tập về UBND tỉnh; nghiên cứu xây dựng lộ trình theo thứ tự cấp tiểu học, mầm non được đến trường đảm bảo an toàn, tham mưu UBND tỉnh trước ngày 25/9. Sở GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc xây dựng các phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 6666/BYT-MT ngày 16-8-2021; thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục. Hằng tuần thực hiện đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong trường học theo Bộ Tiêu chí của Bộ GD-ĐT ban hành tại công văn số 1467/BGDĐT-GDTC ngày 28-4-2020 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổng hợp và theo dõi. Bên cạnh đó xây dựng Kế hoạch để sẵn sàng, linh hoạt trong việc chuyển trạng thái giảng dạy và học tập (từ trực tiếp sang gián tiếp và ngược lại). UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở GD-ĐT, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan đơn vị liên quan để quyết định áp dụng hình thức giảng dạy và học tập đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Phối hợp với Sở GD-ĐT để xây dựng giải pháp hỗ trợ học viên, giáo viên ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa không có khả năng tiếp cận với hình thức học trực tuyến. Tăng cường tuyên truyền để học viên, phụ huynh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục; đồng thời tổng hợp báo cáo đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn.

Đắk Lắk không tổ chức đón học sinh từ vùng dịch Covid-19 trở về địa phương Sáng 14/9, một nguồn tin cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản không tổ chức đưa đón, tiếp nhận học sinh từ các tỉnh có dịch Covid-19 trở về địa phương để chuẩn bị bước vào năm học mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dak-lak-tu-15-9-hoc-sinh-thcs-thpt-o-vung-xanh-duoc-den-truong-hoc-truc-tiep-424431.html