Đắk Lắk không tổ chức đón học sinh từ vùng dịch Covid-19 trở về địa phương

Xã hội 14/09/2021 14:52

Sáng 14/9, một nguồn tin cho biết, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản không tổ chức đưa đón, tiếp nhận học sinh từ các tỉnh có dịch Covid-19 trở về địa phương để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Theo thông tin của Người Lao động, cụ thể, trước đó, UBND huyện Krông Pắk và UBND huyện Ea Kar cũng ra văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh từ vùng dịch về địa phương để kịp bước vào năm học mới.

Tại huyện Krông Pắk, căn cứ vào tờ trình của Trường THPT Lê Hồng Phong xin hỗ trợ, giúp đỡ đưa học sinh đang mắc kẹt ở các tỉnh, thành. Sau đó, UBND huyện Krông Pắk có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đắk Lắk xem xét, có ý kiến đề nghị UBND, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các tỉnh Đồng Nai, Quảng Nam, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các em học sinh của huyện được trở về địa phương để nhập học.

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UBND tỉnh Đắk Lắk đã đón hơn 1.000 công dân thuộc đối tượng ưu tiên từ các tỉnh, thành có dịch trở về - Ảnh: Người Lao động

Tuy nhiên, sau khi xem xét đề nghị của 2 huyện và văn bản tham mưu của Sở GD-ĐT, ngày 13/9, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, ghi nhận nhiều ca mắc mới trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây.

Bên cạnh đó, tại các khu cách ly tập trung của tỉnh hiện đang quá tải, không đủ khả năng tiếp nhận công dân từ các tỉnh có dịch Covid-19 trở về. Vì vậy, UBND tỉnh Đắk Lắk không tổ chức đưa đón, tiếp nhận công dân từ các tỉnh có dịch Covid-19.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, Bộ GD-ĐT có công văn chỉ đạo các địa phương tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh đang cư trú, lưu trú và chưa thể quay trở về trường học để bắt đầu năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

UBND tỉnh Đắk Lắk giao các địa phương hướng dẫn các em học sinh đang lưu trú, cư trú tại các tỉnh, thành phố làm thủ tục học tạm tại các cơ sở giáo dục ở địa phương học sinh đang cư trú theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.

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