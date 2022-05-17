Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng đã xác định nạn nhân là hai cha con. Hiện tại, thi thể người cha đã được tìm thấy, còn thi thể của con gái vẫn đang tìm kiếm.
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Theo chia sẻ thông tin của Infornet/Vietnamnet, liên quan đến vụ việc cha ôm con gái nhảy cầu Cửa Đại, vào chiều ngày 17/5, Công an TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho hay đã xác định được danh tính vào trưa cùng ngày.
Người đàn ông được xác định là anh Mai Xuân B. (29 tuổi) và con gái là Mai Ngọc Diệu L. (6 tuổi). Hai cha con trú tại trọ số 70, đường Nguyễn Trung Trực, TP. Đà Nẵng. Ngay khi nhận được hung tin, vợ của nạn anh B. đã đến nơi xảy ra sự việc. Tuy nhiên, người vợ hiện đang ngất xỉu nên được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, theo VTC News đưa tin, vào khoảng 11h ngày 17/5, người tham gia giao thông trên cầu Cửa Đại (bắc qua sông Thu Bồn, nối huyện Duy Xuyên và TP Hội An) phát hiện hai cha ông B. chạy xe máy lên đến giữa cầu rồi dừng lại. Lúc này, ông B. bồng con gái trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông tự tử.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương tổ chức công tác tìm kiếm. Đến khoảng 12h cùng ngày, thi thể người cha được tìm thấy.
Hiện tại, thời tiết khu vực xảy ra vụ việc có gió mạnh, nước sông lớn, lực lượng chức năng phải huy động các loại lưới câu kiều để tìm kiếm tung tích cháu bé.