Đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân trong vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá ở xã Cẩm Lộc

Xã hội 28/10/2022 08:36

Thi thể 3 ngư dân của xã Cẩm Lộc (Cẩm Xuyên) mất tích trong vụ va chạm giữa tàu vận tải và tàu cá ở vùng biển Hà Tĩnh vừa được tìm thấy trong khoang tàu cá bị đánh chìm.

Theo thông tin từ báo Lao động, chiều tối 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân trên tàu cá trước đó bị tàu hàng đâm chìm.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Cẩm Lộc cho hay, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa 3 thi thể ngư dân của xã Cẩm Lộc về với gia đình.

Đó là thi thể của chủ tàu cá Lê Văn T. (sinh năm 1977) và 2 thuyền viên Trần Văn Ch. (sinh năm 1990), Lê Xuân S. (sinh năm 1988) cùng trú xã Cẩm Lộc.

Thi thể các ngư dân này được tìm thấy vào lúc hơn 18h ngày 27/10 trong tình trạng cùng mắc lại trong khoang lái của tàu cá HT 90255TS bị chìm.

“Hiện lực lượng Công an đang chuẩn bị tổ chức khám nghiệm tử thi” - vị lãnh đạo xã Cẩm Lộc nói.

Đã tìm thấy thi thể 3 ngư dân trong vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá ở xã Cẩm Lộc - Ảnh 1
Thi thể của 3 ngư dân xã Cẩm Lộc trên tàu cá bị tàu hàng đâm chìm đã được tìm thấy đưa vào bờ - Ảnh: báo Lao động

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, trước đó, khoảng 20 giờ 5 phút ngày 26/10, tàu chở hàng của Công ty Trường Thành 168 (đi từ cảng Cửa Việt, Quảng Trị đến Cẩm Phả, Quảng Ninh) khi qua vùng biển cách Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 8 hải lý đã va chạm với tàu đánh bắt cá của ngư dân N.X.T (quê ở xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên). Hậu quả, vụ va chạm làm tàu cá bị đánh chìm và 3 thuyền viên trên tàu mất tích. Có 3 thuyền viên khác trên tàu cá đã được cứu sống.

Liên quan đến công tác cứu hộ, cứu nạn, huyện Cẩm Xuyên đã huy động 7 tàu thuyền của ngư dân địa phương tích cực tham gia công tác tìm kiếm. Ngoài 7 phương tiện của ngư dân địa phương, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh cũng chỉ đạo Hải đội 2 huy động 3 phương tiện cùng tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.

Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích sau va chạm mạnh với tàu vận tải

Hà Tĩnh: Nỗ lực tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích sau va chạm mạnh với tàu vận tải

Va chạm giữa tàu cá và tàu vận tải đã khiến tàu cá bị chìm hoàn toàn, 6 thuyền viên đều rơi xuống biển, hiện 3 thuyền viên mất tích.

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