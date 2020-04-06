Cười ngất cảnh họp phụ huynh online, mẹ cầm roi đợi sẵn, con gái toát mồ hôi hột sợ hãi

Xã hội 06/04/2020 16:47

Để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà trường tổ chức họp phụ huynh online. Phương pháp này không chỉ được lòng phụ huynh mà học sinh cũng hết sức ủng hộ.

Để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, hầu hết học sinh trên cả nước đều chuyển sang hình thức học online để đảm bảo kiến thức trong thời gian nghỉ học tránh dịch. Theo đó từ việc giảng dạy, học tập lẫn tổ chức hội họp, các nhà trường đều chuyển sang hoạt động trực tuyến thay vì tụ tập đông người.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau loạt ảnh họp phụ huynh online mùa dịch Covid-19 vô cùng ấn tượng. Trong suốt buổi họp, các bạn học sinh sẽ ngồi kế bên bố mẹ để cùng nghe nhận xét của giáo viên.

Cười ngất cảnh họp phụ huynh online, mẹ cầm roi đợi sẵn, con gái toát mồ hôi hột sợ hãi - Ảnh 1

Cười ngất cảnh họp phụ huynh online, mẹ cầm roi đợi sẵn, con gái toát mồ hôi hột sợ hãi - Ảnh 2
Cảnh tượng phụ huynh họp online khiến dân mạng dở khóc dở cười - Ảnh: FB

Không biết giáo viên chủ nhiệm nói gì mà người mẹ cầm roi chờ sẵn, còn bé gái ngồi kế bên thì toát mồ hôi hột sợ hãi. Cảnh tượng éo le khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười, đồng thời "cầu nguyện" cho nữ sinh được mẹ giơ cao đánh khẽ. 

Được biết, họp phụ huynh online được rất nhiều trường học áp dụng. Nhà trường sẽ cấp cho mỗi học sinh một tài khoản để cha mẹ đăng nhập vào hệ thống. Nhiều phụ huynh đùa rằng phương pháp này quá tiện lợi, chỉ cần giáo viên phàn nàn là có thể đánh đòn con ngay tại chỗ, không như cách họp thông thường rất dễ "đánh rơi" cảm xúc khi từ trường về nhà. 

"Ngày xưa còn nhỏ, mẹ đi họp phụ huynh nghe cô phê bình mình thì tức giận lắm, nhưng đến khi về nhà thì hạ hỏa, nhờ vậy mình mới thoát nạn. Bây giờ họp online kiểu này thì các cô cậu học sinh cũng chuẩn bị tinh thần đi thôi"; "Họp offline thì cơn giận về đến nhà có phần nguôi ngoai, chứ họp online thì mệt rồi đây"; "Nữ sinh xui xẻo nhất năm đây rồi"..., dân mạng bình luận về bức ảnh.

Nam thanh niên không đeo khẩu trang lao vào đánh tổ công tác phòng dịch Covid-19

Nam thanh niên không đeo khẩu trang lao vào đánh tổ công tác phòng dịch Covid-19

Khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang, Đào Xuân Anh không chấp hành các quy định, có lời lẽ lăng mạ, chửi bới, dùng mũ cối đánh các thành viên tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch Covid-19 hình ảnh hài hước hình ảnh gây bão mạng

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 4 giờ 0 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 14 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản