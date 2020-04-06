Để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, nhiều nhà trường tổ chức họp phụ huynh online. Phương pháp này không chỉ được lòng phụ huynh mà học sinh cũng hết sức ủng hộ.

Để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19, hầu hết học sinh trên cả nước đều chuyển sang hình thức học online để đảm bảo kiến thức trong thời gian nghỉ học tránh dịch. Theo đó từ việc giảng dạy, học tập lẫn tổ chức hội họp, các nhà trường đều chuyển sang hoạt động trực tuyến thay vì tụ tập đông người.

Mới đây, cộng đồng mạng chuyền tay nhau loạt ảnh họp phụ huynh online mùa dịch Covid-19 vô cùng ấn tượng. Trong suốt buổi họp, các bạn học sinh sẽ ngồi kế bên bố mẹ để cùng nghe nhận xét của giáo viên.

Cảnh tượng phụ huynh họp online khiến dân mạng dở khóc dở cười - Ảnh: FB

Không biết giáo viên chủ nhiệm nói gì mà người mẹ cầm roi chờ sẵn, còn bé gái ngồi kế bên thì toát mồ hôi hột sợ hãi. Cảnh tượng éo le khiến cộng đồng mạng dở khóc dở cười, đồng thời "cầu nguyện" cho nữ sinh được mẹ giơ cao đánh khẽ.

Được biết, họp phụ huynh online được rất nhiều trường học áp dụng. Nhà trường sẽ cấp cho mỗi học sinh một tài khoản để cha mẹ đăng nhập vào hệ thống. Nhiều phụ huynh đùa rằng phương pháp này quá tiện lợi, chỉ cần giáo viên phàn nàn là có thể đánh đòn con ngay tại chỗ, không như cách họp thông thường rất dễ "đánh rơi" cảm xúc khi từ trường về nhà.

"Ngày xưa còn nhỏ, mẹ đi họp phụ huynh nghe cô phê bình mình thì tức giận lắm, nhưng đến khi về nhà thì hạ hỏa, nhờ vậy mình mới thoát nạn. Bây giờ họp online kiểu này thì các cô cậu học sinh cũng chuẩn bị tinh thần đi thôi"; "Họp offline thì cơn giận về đến nhà có phần nguôi ngoai, chứ họp online thì mệt rồi đây"; "Nữ sinh xui xẻo nhất năm đây rồi"..., dân mạng bình luận về bức ảnh.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-ngat-canh-hop-phu-huynh-online-me-cam-roi-doi-san-con-gai-toat-mo-hoi-hot-so-hai-355997.html