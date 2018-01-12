Cuộc sống hiện tại của người mẹ sinh 5 duy nhất tại Việt Nam: ‘Nhiều lúc mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi’

Từ lúc được thông báo mang đa thai, chị Lê Huỳnh Anh Thư (SN 1985) biết mình phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng phải đến khi chăm sóc 5 đứa trẻ cùng lúc, chị mới cảm nhận rõ nỗi cơ cực. Dù vậy, chị vẫn gồng mình vượt qua stress để chăm sóc các con.

Hẳn nhiều độc giả vẫn còn nhớ câu chuyện về người mẹ sinh 5 duy nhất tại Việt Nam từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài. Cách đây 5 năm, chị Thư cùng chồng đến Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) để canh ngày rụng trứng với hy vọng có con. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng bác sĩ cũng thông báo chị mang thai ba. Nghe được tin này, chị vừa mừng vừa lo vì sợ không đủ sức khỏe và khả năng để chăm sóc cho các con. Lúc đó, dù bác sĩ nhiều lần khuyên vợ chồng chị nên bỏ bớt một đứa trẻ để bảo vệ tính mạng của mẹ lẫn con nhưng chị không đành lòng. Sức khỏe chưa ổn định được bao lâu, đến tuần thứ 4 thì bác sĩ thông báo chị mang thai tư. Đến tuần 34, cả nhà "tái mặt” khi có tới 5 đứa trẻ chào đời.

Sinh một lúc 5 đứa con, chị Thư đôi khi cảm thấy stress nặng - Ảnh: Thanh Niên Không thể chăm nổi một mình, chị phải nhờ cả ông bà nội ngoại. Bởi mỗi lần một đứa khóc là những đứa còn lại cũng khóc theo. Tương tự, khi bệnh thì chúng cũng bệnh cùng một lúc. Chỉ khi xem phim hoạt hình, ngôi nhà mới được yên tĩnh đôi lúc - Ảnh: Thanh Niên Những bà mẹ khác chăm một đứa trẻ cũng đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đằng này phải lo đến 5 đứa cùng lúc nên chị thường xuyên cảm thấy bị stress, u uất.

Chưa kể, từ lúc mang thai sáu tháng đến nay, chị chỉ ở nhà chăm con, mọi gánh nặng kinh tế đều đè nặng lên vai người chồng. Chị kể với Thanh Niên: “Từ khi có 5 đứa, thu nhập, chi tiêu trong gia đình rất khó khăn. Mọi chi tiêu trong nhà đều phải nhân 5 lên. Mình thì ở nhà, thời gian không có nên bán hàng qua mạng thôi. Ông xã trước thì chạy taxi, lái 1 ngày nghỉ 1 ngày. Còn bây giờ phải ôm xe đi hết từ 6 giờ sáng đến 1, 2 giờ đêm để gồng gánh chi tiêu gia đình. Nhìn ông xã đi miết vậy, ổng ốm nhom luôn rồi thấy thương lắm mà giờ biết sao được”. Dù mệt mỏi những chỉ cần nghe thấy tiếng cười của các con, chị Thư lại tràn trề năng lượng - Ảnh: Thanh Niên Chị Thư còn cho biết thêm, gia đình có thể chăm sóc tốt 5 đứa con là nhờ có sự hỗ trợ kinh phí của chính quyền quận 5, miễn giảm học phí cho các bé và sự hỗ trợ từ công ty của chồng. Mặc dù khổ cực, nhưng với chị Thư điều hạnh phúc nhất là nhìn thấy các con cười nói mỗi ngày. “Nhiều khi bực quá cũng la con, xong một lát sau không hiểu sao mình làm vậy thì tới hỏi con có giận mẹ không. Hết đứa này đến đứa kia hôn hít bảo không giận mẹ mà thương mẹ, làm stress gì cũng tan biến hết”, chị hạnh phúc kể.

Mang thai ba, mẹ bỉm sữa Hà thành vẫn xinh đẹp trước và sau sinh nhờ chồng yêu chiều Quyết định giữ lại cả ba con dù bác sĩ nào cũng khuyên bỏ bớt, phải đối diện với nhiều khó khăn trong suốt thai kì, nhưng mẹ trẻ 9x vẫn duy trì nhan sắc xinh đẹp hiếm có nhờ bí quyết này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-hien-tai-cua-nguoi-me-sinh-5-duy-nhat-tai-viet-nam-nhieu-luc-met-moi-den-muc-muon-buong-xuoi-266512.html