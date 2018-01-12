Mẹ đánh chết con vì làm mất điện thoại: 'Thằng bé tội nghiệp, cuối cùng cũng được giải thoát'

Xã hội 12/01/2018 17:06

Nghe tin cậu bé 9 tuổi bị mẹ đánh tử vong vì làm mất điện thoại di động, hàng xóm vừa thương cảm vừa bức xúc.

Nạn nhân trong vụ việc thương tâm này là Minh Minh (sinh năm 2009). Em bị mẹ trói vào ghế đánh đập liên tục từ 18 giờ đến 23 giờ ngày 5/1 vì làm mất điện thoại di động khi nghịch tuyết.

Qua quá trình khám nghiệm tử thi, bác sĩ phát hiện cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng, trong đó nặng nhất là phần đầu và mặt.

Mới đây, các cơ quan truyền thông địa phương đã đăng tải đoạn phim giám sát khu phố mà Minh Minh cùng mẹ sinh sống ở Thái Hưng, Giang Tô (Trung Quốc). Đoạn phim ghi lại một số hình ảnh cậu bé trước khi chết.

Mẹ đánh chết con vì làm mất điện thoại: 'Thằng bé tội nghiệp, cuối cùng cũng được giải thoát' - Ảnh 1
Minh Minh vẫn còn cầm điện thoại trên tay khi đi thang máy xuống sân chơi - Ảnh: Daily Mail

Những hình ảnh trong đoạn phim cho thấy vào chiều ngày 5/1, Minh Minh cầm theo điện thoại đi vào thang máy xuống sân để chơi. Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, phát hiện điện thoại bị mất, Minh Minh đi vòng quanh trong khu để tìm lại.

Ông Tiền, nhân viên bảo vệ khu nhà kể: “Minh Minh nói làm mất điện thoại khi nghịch tuyết. Vì điện thoại không có sim nên rất khó tìm thấy do bị tuyết che phủ”. Sau một lúc giúp cậu bé tìm nhưng không được, ông Tiền đành quay lại làm việc.

Hay tin con làm mất điện thoại, bà Trần (mẹ của bé Minh Minh) vô cùng tức giận. Người phụ nữ này dùng vải và băng kéo trói cậu bé vào ghế rồi lấy một thanh gỗ đánh con suốt 5 giờ đồng hồ.

Lúc bà Trần đưa Minh Minh về phòng ngủ, cậu bé tức giận nói: “Mẹ, con không muốn nhìn thấy mẹ nữa”. Đến 5 giờ sáng hôm sau, bà Trần phát hiện con nằm bất động trên sàn.

Tại cơ quan điều tra, người mẹ này khai rằng, trong 5 giờ đó, bà không đánh Minh Minh liên tục mà chỉ đánh khoảng 5 lần và có cho con uống nước (tuy nhiên lại không cho bé ăn gì).

Mẹ đánh chết con vì làm mất điện thoại: 'Thằng bé tội nghiệp, cuối cùng cũng được giải thoát' - Ảnh 2
Cậu bé lang thang dưới sân đầy tuyết để tìm chiếc điện thoại - Ảnh: Daily Mail

Đến ngày 8/1, khi tuyết bắt đầu tan, hàng xóm tìm thấy điện thoại của Minh Minh dưới sân. Những người sống gần đó cho biết, bà Trần đối xử với người ngoài rất lịch sự, nhã nhặn nhưng lại rất bạo lực với con. Họ thường xuyên nghe tiếng Minh Minh khóc vì bị mẹ đánh. Khi hay tin Minh Minh qua đời, một người hàng xóm buồn bã nói: “Thằng bé Minh Minh tội nghiệp, cuối cùng cũng được giải thoát rồi”.

Theo Daily Mail, cha của Minh Minh đi xa làm ăn từ lâu, tuy nhiên không gửi tiền về nhà. Hàng xóm cho rằng đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến bà Trần hay đánh đập con.

Vào ngày 11/1, bà ta đã bị cảnh sát bắt giữ.

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Rạn xương sườn, nứt sọ não, lưng chi chít sẹo, mặt còn đầy những vết thương rướm máu… tôi không thể tưởng tượng nổi cha ruột lại đánh đập con mình mới 10 tuổi dã man như vậy.

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