Bốn loại người đừng nên dính tới nếu không muốn cuộc đời ngày càng u ám

Những người hay than thở và oán trách số phận, nhìn việc gì cũng không thuận mắt sẽ luôn trong trạng thái khủng hoảng, tức giận với mọi thứ xung quanh. Thay vì nhìn vào mặt tích cực, lạc quan của sự việc thì họ chỉ moi móc những điều tiêu cực, xấu xa.

Nếu kết giao lâu ngày với những người này, bạn sẽ bị nhiễm nguồn năng lượng xấu, suy nghĩ trở nên tiêu cực, dần dần cuộc đời cũng trở nên u ám.

Những người tự phụ thường tỏ ra kiêu căng, luôn đề cao cái tôi của mình và không bao giờ coi trọng ý kiến của người khác. Mặc dù tự tin và có bản ngã là điều tốt nhưng việc luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, đề cao bản thân lại là điều không tốt.

Khi ở gần người tự tin, bạn sẽ luôn được khích lệ, nhận được nguồn năng lượng tích cực. Còn những kẻ tự phụ chỉ biết đề cao bản thân, giẫm đạp lên người khác để chứng tỏ bản thân xuất sắc. Kiểu người này luôn khiến hững người bên cạnh cảm thấy bản thân nhỏ bé và kém cỏi.

Kẻ có lòng dạ thâm hiểm

Những kẻ có lòng dạ thâm hiểm, lời nói và hành động thường không nhất quán với nhau, cần phải thật cẩn thận khi tiếp xúc với họ - Ảnh minh họa: Internet

So với những người nói lời độc địa, kẻ có lòng dạ thâm hiểm còn nguy hiểm hơn gấp trăm nghìn lần. Người có tính cách này luôn giấu kỹ suy nghĩ trong lòng. Những lời họ nói ra chưa chắc là lời thật tâm. Do đó, không ai đoán được tiếp theo họ sẽ làm gì. Kết thân với những người này sẽ khiến bạn rơi vào vòng nguy hiểm vì không biết sẽ bị đâm sau lưng khi nào.

Người hay đặt điều

Đây là kiểu người thích “thêm mắm, dặm muối” vào những câu chuyện mọi lúc mọi nơi. Mục đích của họ là muốn nhận được sự thương cảm hoặc tha thứ lỗi lầm mà họ đã gây ra. Với những người này bạn chẳng những không nên kết thân mà còn phải hết sức đề phòng. Đặc biệt, không được kể chuyện bí mật của mình với họ vì không ai biết rằng trong những lần nói chuyện với kẻ khác, họ sẽ biến bạn thành người xấu như thế nào.