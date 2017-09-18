Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ dùng kéo cắt tóc một cô gái trẻ giữa đường khiến dư luận xôn xao.

Cô gái trong đoạn clip chỉ dám ngồi lom khom, hai tay ôm đầu, mặt cúi gằm, tóc rơi vương vãi xung quanh. Mặc dù cô gái đã xin lỗi và cầu xin được tha thứ nhưng người phụ nữ vẫn không dừng tay. Trong lúc người này dùng kéo cắt tóc cô gái thì một người phụ nữ khác đứng gần đó quay phim và "chửi phụ". Dù chưa có thông tin chính xác về thời gian, địa điểm nhưng đoạn clip trên vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một số người cho rằng đây là kết quả thích đáng dành cho những kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác. Tuy nhiên, một số khác lại không đồng tình với cách hành xử của người vợ. Bởi người có lỗi lớn nhất ở đây là người chồng chứ không phải cô gái này.

"Xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác vi phạm điều 245 có thể đi tù hoặc nặng nhất là chung thân. Có đánh thì đánh người chồng ấy, chắc có vợ rồi lại đi nói phét chưa có vợ để lừa gái", B.N bức xúc.

"Tôi là đàn ông có gia đình rồi, tôi nói thật là do ức chế nhau cơm không lành canh chẳng ngọt nên mới sinh ra chồng ngoại tình hoặc ngược lại,. Một lời khuyên chân thành là nếu không còn duyên thì nên chia tay rồi việc ai nấy lo cho văn minh", ý kiến của C.T.

"Nhìn xinh thế kia mà sao lại đi cướp chồng người khác để giờ bị đánh ghen, đây cũng là tấm gương cho những cô gái trẻ đừng dại dột mà qua lại với những người đã có gia đình", C.M tức giận

Đánh ghen luôn là đề tài nóng được cả xã hội quan tâm, nhất là những vụ đánh ghen bạo lực, kinh hoàng. Mặc dù trong việc chồng ngoại tình, người vợ là nạn nhân của sự phản bội nhưng thay vì tìm kẻ thứ ba để cắt tóc, lột đồ, xát muối vùng kín,... họ nên bình tĩnh tìm cách giải quyết hợp lý nhất. Bởi đánh ghen không những không giúp bạn giữ được chồng mà còn có thể bị pháp luật xử lý.

Theo Điều 104 Bộ luật Hình sự, tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác có thể bị xử lý như sau:

- Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

- Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30% thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

- Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.