Cụ già 82 tuổi bị con trai đuổi ra khỏi nhà, ngủ ngoài đường suốt 3 ngày trời vì nguyên nhân không ai ngờ

Xã hội 18/04/2017 15:41

Suốt ba ngày trời, cụ bà 82 tuổi phải nằm ngủ ngoài đường vì bị vợ chồng người con trai đuổi ra khỏi nhà, theo Sina.

Người mẹ Trung Quốc này họ Tao, có 2 người con trai và 2 cô con gái, tất cả đều đã lập gia đình.

Cụ bà 82 tuổi ở Trung Quốc bị con út đuổi ra khỏi nhà
Cụ già 82 tuổi phải ngủ ngoài đường suốt 3 ngày trời dù có tận 4 người con. Ảnh: Sina

Kể từ khi chồng qua đời cách đây 14 năm, bà Tao chuyển đến sống ở nhà các con. Cứ cách 10 tháng, bà lại đổi sang nhà người khác một lần. Vào ngày 10 tháng 4, đến lượt bà sang nhà con trai út để ở. Tuy nhiên cô dâu út đã gom hết quần áo, chăn, gối và đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà.

Do vậy, bà phải nằm trước cửa một căn chung cư, không ăn uống suốt 3 ngày liền. Theo lời bà kể, ngôi nhà ở phía sau nơi bà đang nằm là nhà của người con trai út. Dù hằng ngày, anh ta và vợ đi ngang thấy mẹ nằm nơi này nhưng không hề ngó ngàng.

Cụ bà 82 tuổi ở Trung Quốc bị con út đuổi ra khỏi nhà
Vì giận con trai, bà cụ không ăn không uống suốt 3 ngày trời. Ảnh: Sina

Sau khi thông tin của bà Tao được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, hai người con gái lấy chồng xa đến đón mẹ về chăm sóc. Khi gặp lại các người con, bà đã khóc nức nở, nói rằng đã có lúc bà muốn chết đi vì buồn. Nhiều người dân ở khu vực xung quanh tội nghiệp cho hoàn cảnh của bà đã quyên góp thức ăn, quần áo để giúp đỡ bà Tao nhưng bà không nhận.

Hai người con gái cho biết, những ngày qua vì không liên lạc được với người em út nên không biết tình hình của mẹ như thế nào. Hiện nay, cả gia đình vẫn chưa liên lạc được với người này. Sau khi sự việc xảy ra, hai người con gái khuyên mẹ nên đến sống với người anh cả. Nhưng bà không đồng ý. Bà nói dù có sống hay chết bà cũng sẽ ở lại nơi đó không đi đâu cả.

Cụ bà 82 tuổi ở Trung Quốc bị con út đuổi ra khỏi nhà
Chính quyền địa phương đã tổ chức cuộc họp với những người con trong gia đình để xác định rõ trách nhiệm của từng người trong việc chăm sóc mẹ mình. Ảnh: Sina

Được biết, nguyên nhân khiến người con trai út đuổi mẹ ra khỏi nhà là do bà không đưa khoản tiền trợ cấp bà nhận được cho anh ta. Theo đó, kể từ khi ông Tao qua đời, bà nhận được một khoản chu cấp từ phía nhà nước, khoảng 400 USD mỗi tháng. Vì bà không chịu đưa số tiền này cho vợ chồng người con trai út nên họ nhẫn tâm đuổi bà ra khỏi nhà.

Chính quyền địa phương cho biết, họ đã phối hợp cùng gia đình để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, người con trai út không chịu xuất hiện. Anh ta cũng không trả lời điện thoại mà cho nối máy với nhân viên của mình.

Cụ bà 82 tuổi ở Trung Quốc bị con út đuổi ra khỏi nhà
Kể từ giờ, bà Tao sẽ sống chung với gia đình người con trai cả. Ảnh: Sina

Sau khi hòa giải, gia đình đã đi đến sự thống nhất về trách nhiệm chăm sóc cho bà cụ. Theo đó, những chi phí về y tế, ăn mặc hàng ngày của bà cụ sẽ được chia đều cho cả 4 người. Trước khi mất, gia đình người con trai lớn sẽ trực tiếp chăm sóc bà cụ.

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