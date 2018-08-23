Nghe tiếng trẻ em khóc, vợ chồng ông Lộc đến gần để xem thì phát hiện một bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà hàng xóm.

Rạng sáng nay (23/8), vợ chồng ông Lê Đức Lộc và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (cư ngụ tại ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ở bên đường. Bé trai bụ bẫm bị bỏ rơi ngoài đường - Ảnh: Facebook Bé trai khoảng 3 tháng tuổi, được đặt trong một chiếc nôi nhựa màu đỏ, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng ngắn tay. Khi được phát hiện, bên cạnh em còn có một hộp sữa do người thân để lại. Em bé nặng khoảng 5kg và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên người.

Ngay sau đó, vợ chồng ông Lộc đã thông báo cho công an xã Gia Tân 2. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản vụ việc. Hiện tại, bé đang được chính quyền địa phương giao cho gia đình ông Lộc chăm sóc. Bé vô cùng ngoan ngoãn, không hề quấy khóc khi gặp người lạ - Ảnh: Facebook Trao đổi với báo chí, ông Lộc cho biết có thể do đói nên khi được cho bú bé uống rất nhiều sữa. Bé trai rất bụ bẫm, ngoan ngoãn nằm chơi đùa sau khi được ăn no.

Vụ việc trên sau khi được chia sẻ trên các trang fanpage đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người đều hy vọng cha mẹ bé sẽ suy nghĩ lại và đón con về nhà. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích người thân của bé vì nhẫn tâm bỏ con, trong khi có biết bao nhiêu cặp vợ chồng khao khát có 1 đứa con. Cộng đồng mạng hy vọng gia đình bé sẽ suy nghĩ lại, đưa em về chăm sóc - Ảnh: Facebook “Tội nghiệp dễ thương vậy mà nỡ bỏ. Thương ghê, ngoài kia có biết bao người mong có con mà không được”, P.Q bình luận. “Đẻ được một đứa con khoẻ mạnh như vậy là quý giá lắm. Ai là cha mẹ bé nên đưa con về đi ạ”, T.M khuyên. Đại diện chính quyền địa phương cho biết, nếu cha mẹ hoặc người thân của bé muốn nhận lại con thì liên hệ Ủy ban nhân dân xã Tân 2 để làm thủ tục. Hiện cộng đồng mạng đang cố gắng chia sẻ bài viết rộng rãi trên Facebook với hy vọng người nhà em sẽ đưa bé về chăm sóc.

Nghẹt thở clip cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống, suýt chết vì dây rốn quấn cổ Nghe tiếng khóc dưới ống cống, người phụ nữ đến gần xem thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên dưới.

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