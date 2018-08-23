Cư dân mạng chung tay tìm người thân cho bé trai bụ bẫm bị cha mẹ bỏ rơi

Xã hội 23/08/2018 17:29

Nghe tiếng trẻ em khóc, vợ chồng ông Lộc đến gần để xem thì phát hiện một bé trai khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà hàng xóm.

Rạng sáng nay (23/8), vợ chồng ông Lê Đức Lộc và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (cư ngụ tại ấp Đức Long, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) phát hiện một bé trai bị bỏ rơi ở bên đường.

Cư dân mạng chung tay tìm người thân cho bé trai bụ bẫm bị cha mẹ bỏ rơi - Ảnh 1
Bé trai bụ bẫm bị bỏ rơi ngoài đường - Ảnh: Facebook

Bé trai khoảng 3 tháng tuổi, được đặt trong một chiếc nôi nhựa màu đỏ, trên người mặc một chiếc áo thun màu trắng ngắn tay. Khi được phát hiện, bên cạnh em còn có một hộp sữa do người thân để lại. Em bé nặng khoảng 5kg và không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào trên người.

Ngay sau đó, vợ chồng ông Lộc đã thông báo cho công an xã Gia Tân 2. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản vụ việc. Hiện tại, bé đang được chính quyền địa phương giao cho gia đình ông Lộc chăm sóc.

Cư dân mạng chung tay tìm người thân cho bé trai bụ bẫm bị cha mẹ bỏ rơi - Ảnh 2
Bé vô cùng ngoan ngoãn, không hề quấy khóc khi gặp người lạ - Ảnh: Facebook

Trao đổi với báo chí, ông Lộc cho biết có thể do đói nên khi được cho bú bé uống rất nhiều sữa. Bé trai rất bụ bẫm, ngoan ngoãn nằm chơi đùa sau khi được ăn no.

Vụ việc trên sau khi được chia sẻ trên các trang fanpage đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mọi người đều hy vọng cha mẹ bé sẽ suy nghĩ lại và đón con về nhà. Bên cạnh đó, một số cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích người thân của bé vì nhẫn tâm bỏ con, trong khi có biết bao nhiêu cặp vợ chồng khao khát có 1 đứa con.

Cư dân mạng chung tay tìm người thân cho bé trai bụ bẫm bị cha mẹ bỏ rơi - Ảnh 3
Cộng đồng mạng hy vọng gia đình bé sẽ suy nghĩ lại, đưa em về chăm sóc - Ảnh: Facebook

 “Tội nghiệp dễ thương vậy mà nỡ bỏ. Thương ghê, ngoài kia có biết bao người mong có con mà không được”, P.Q bình luận.

“Đẻ được một đứa con khoẻ mạnh như vậy là quý giá lắm. Ai là cha mẹ bé nên đưa con về đi ạ”, T.M khuyên.

Đại diện chính quyền địa phương cho biết, nếu cha mẹ hoặc người thân của bé muốn nhận lại con thì liên hệ Ủy ban nhân dân xã Tân 2 để làm thủ tục. Hiện cộng đồng mạng đang cố gắng chia sẻ bài viết rộng rãi trên Facebook với hy vọng người nhà em sẽ đưa bé về chăm sóc.

 

Nghẹt thở clip cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống, suýt chết vì dây rốn quấn cổ

Nghẹt thở clip cứu bé trai sơ sinh bị bỏ rơi dưới ống cống, suýt chết vì dây rốn quấn cổ

Nghe tiếng khóc dưới ống cống, người phụ nữ đến gần xem thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên dưới.

Xem thêm
Từ khóa:   bé trai bị bỏ rơi cha mẹ bỏ rơi con hoàn cảnh thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 28 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 58 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày