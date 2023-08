Công an tiếp tục khám xét 'Tịnh thất Bồng Lai': Thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 7/3, đại tá Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận, cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" để điều tra vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự.

Theo thông tin của Thanh Niên, đại tá Văn Công Minh cho biết, việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tổ chức khám xét lần 2 tại Tịnh thất Bồng Lai chỉ là một hoạt động thông thường để củng cố thêm các chứng cứ, tìm kiếm bằng chứng mới phục vụ công tác điều tra về 3 hành vi mà nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác gồm: lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 7/3, cơ quan chức năng tiếp tục khám xét 'Tịnh thất bồng lai' lần 2 - Ảnh: Internet

Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) và tạm giam 3 bị can là Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ ở Tịnh thất Bồng Lai) để phục vụ công tác điều tra.

Để tập trung về một đầu mối có đủ thẩm quyền điều tra các hành vi bị tố cáo còn lại đối với nhóm người do ông Lê Tùng Vân đứng đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Viện KSND tỉnh Long An đã rút hồ sơ từ cấp dưới ở H.Đức Hòa.

Sau khi Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa khởi tố bị can, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an H.Đức Hòa phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ khu vực Tịnh thất Bồng Lai và khám xét trong nhiều ngày.