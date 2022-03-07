Công an tiếp tục khám xét 'Tịnh thất Bồng Lai': Thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng

Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết việc khám xét để thu thập thêm chứng cứ củng cố vụ án.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 7/3, đại tá Văn Công Minh - phó giám đốc Công an tỉnh Long An xác nhận, cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khám xét nhà bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa), nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" để điều tra vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật hình sự. Đồng thời, ông Minh khẳng định tin đồn "thêm người tại tịnh thất Bồng Lai bị bắt" đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác. Đây là vụ án được dư luận quan tâm nên cơ quan điều tra hiện vẫn đang tiến hành các bước điều tra, khi có diễn biến mới sẽ cung cấp thêm thông tin cho báo chí.

Trước đó, Cơ quan công an đã khám xét hộ bà Cao Thị Cúc (nơi được biết đến là tịnh thất Bồng Lai) - Ảnh: Tiền phong Theo thông tin của Thanh Niên, đại tá Văn Công Minh cho biết, việc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An tổ chức khám xét lần 2 tại Tịnh thất Bồng Lai chỉ là một hoạt động thông thường để củng cố thêm các chứng cứ, tìm kiếm bằng chứng mới phục vụ công tác điều tra về 3 hành vi mà nhóm ông Lê Tùng Vân bị tố giác gồm: lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; loạn luân; lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. “Cuộc khám xét trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều chứng cứ quan trọng để phục vụ cho quá trình điều tra, làm rõ về 3 hành vi mà nhóm ông Lê Tùng Vân bị nhiều đơn, thư tố giác. Khi vụ án có những diễn biến mới về tố tụng, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chính thống cho báo chí” - đại tá Minh nói.

Ngày 7/3, cơ quan chức năng tiếp tục khám xét 'Tịnh thất bồng lai' lần 2 - Ảnh: Internet Trước đó, ngày 3/1, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa khởi tố vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai) và tạm giam 3 bị can là Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, cùng ngụ ở Tịnh thất Bồng Lai) để phục vụ công tác điều tra. Để tập trung về một đầu mối có đủ thẩm quyền điều tra các hành vi bị tố cáo còn lại đối với nhóm người do ông Lê Tùng Vân đứng đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Viện KSND tỉnh Long An đã rút hồ sơ từ cấp dưới ở H.Đức Hòa. Sau khi Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Hòa khởi tố bị can, Công an tỉnh Long An đã phối hợp với Công an H.Đức Hòa phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ khu vực Tịnh thất Bồng Lai và khám xét trong nhiều ngày.

Vụ ồn ào của Tịnh thất Bồng Lai: Thông tin MỚI NHẤT về buổi làm việc của 'thầy ông nội' với cơ quan điều tra Sáng ngày 7/3, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã mời các luật sư làm việc với ông Lê Tùng Vân tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa liên quan đến những ồn ào thời gian vừa qua của Tịnh thất Bồng Lai.

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